(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Governo: Sisto (FI), ancora non è nato e Pd già lo critica, irresponsabili

“Il governo di centrodestra non è ancora nato e il Pd, con il suo segretario pro tempore Letta, già lo critica, annunciando un’opposizione intransigente. Un rigurgito ideologico che va contro la logica e gli interessi del Paese”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto. “Parlare di ‘intransigenza’ quando ancora non sono nemmeno sul tavolo i contenuti del confronto, peraltro in un momento così difficile per famiglie e imprese, significa voltare le spalle a tutto ciò che i Dem hanno propagandato finora, a cominciare da quel senso di responsabilità la cui mancanza hanno ipocritamente rimproverato, all’occasione, solo agli altri”, conclude.