(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Comunicato stampa

06/10/2022

Fondi europei, Abruzzo in fondo alle classifiche. Fina: “E’ la prova dell’incapacità di governo di Fratelli d’Italia”

“Troviamo che siano molto eloquenti i dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, che certificano il forte ritardo della nostra Regione nell’utilizzo dei fondi europei: l’Abruzzo è penultimo nella spesa delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), stesso triste piazzamento per quanto riguarda l’uso del Fondo sociale europeo (Fse). Sono state spese appena la metà delle risorse e c’è tempo fino alla fine dell’anno prossimo per una programmazione che è partita nel 2014. C’è poco da aggiungere”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, eletto al Senato.

Per Fina “quando arrivano i dati e l’oggettiva freddezza dei numeri, non c’è propaganda che tenga. Nel momento in cui si appresta a governare l’Italia, in Abruzzo abbiamo già i risultati del test della qualità e della prontezza delle capacità amministrative di Fratelli d’Italia. Esito disastroso”.