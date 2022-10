(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Firenze Books: leggere è un diritto/dovere di tutti

Firenze, 6 ottobre 2022 – Leggere è un diritto di tutti e il festival Firenze Books nasce per promuovere la diffusione della lettura, contribuendo a rendere effettivo questo diritto, ma è anche un dovere civico. A Firenze Books, in programma all’Ippodromo del Visarno (7-9 ottobre), ci saranno incontri e presentazioni dedicate ai bambini, per sensibilizzare fin da subito all’importanza della lettura. È il caso di Irene Greco con “Leggimi prima: i bisogni dei bambini nel mondo dei libri” (sabato 8 ore 10:00) o di “Buoni cattivi propositi” (EL; 9 ottobre ore 18:00).

E visto che la lettura rappresenta un fondamentale momento di educazione e di cittadinanza, Confartigianato Firenze ha scelto di dare spazio alle prospettive femminili, a quelle “nuove inquadrature” di cui tratta Daniela Brogi in “Lo spazio delle donne” (Einaudi; domenica 9 ottobre ore 16:00), alle altre narrazioni o contro-narrazioni, come quella di Sarah Malnerich e Francesca Fiore (alias Mammadimerda; sabato ore 21:00), che smontano un ideale di perfezione per riscattare la mamma “imperfetta” e si arriva al ripensarsi e svestirsi del proprio “genere” con “Girls will be girls” di Emer O’Toole (Le Plurali; sempre sabato ore 21:00).

Infine, sguardi e analisi sul contemporaneo: Espérance Hakuzwimana che con “Tutta intera” (Einaudi; sabato 8 ore 17:00) affronta le tematiche dell’integrazione, il romanzo di Marco Tosini che perlustra i pericoli di una “Webcrazia” (Tassinari; domenica 9 ottobre ore 12:00).

Firenze Books è un progetto di Confartigianato Firenze con il patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, Toscandia Spa e ŠKODA Firenze.

Ingresso gratuito; orari: venerdì 17:00-22:00; sabato e domenica 10:00-22:00. Il programma completo: https://firenzebooks.it/2022/09/27/programma/