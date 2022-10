COMUNICATO STAMPA VOLT ITALIA: ASSEMBLEA GENERALE VOLT EUROPA

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 VERSIONE ITALIANA:

Volt Italia parteciperà all’Assemblea generale di Volt Europa, che ogni due anni riunisce membri Volt da tutta Europa per decidere insieme sul futuro del partito attraverso votazioni, discussioni e risoluzioni.

L’evento paneuropeo di quest’anno, che riunirà quasi 800 volontari e attivisti da tutto il continente, si terrà a Praga l’8 e 9 Ottobre, in due giorni di discussioni, workshops e incontri con personalità politiche.

La partecipazione a questi eventi rientra nella natura paneuropea del progetto Volt e riflette la singolarità del partito nel contesto italiano: una discussione condivisa con prospettive dei diversi paesi per discutere sui principali dibattiti europei: immigrazione, conflitto russo-ucraino, politiche energetiche, futuro dell’Europa e molto altro a seguire.

Volt Italia contribuirà all’evento con membri del partito, volontari e volontarie, amministratori locali, regionali e nazionali, i quali insieme ai due co-presidenti Volt Italia, Eliana Canavesio e Gianluca Guerra, e il parlamentare europeo Volt Damian Boeselager, cercheranno di presentare la prospettiva italiana all’interno del quadro di lavoro europeo.

I lavori dell’assemblea generale verteranno anche sul Programma per le elezioni europee 2024, documento scritto da volontari e attivisti in tutto il continente. Il metodo Volt sottolinea ancora una volta la sua grande partecipazione democratica interna, indispensabile per arrivare a decisioni e politiche condivise.

Priorità della discussione saranno l’elezione per una posizione nella commissione europea Volt di risoluzione dei conflitti all’interno dell’organizzazione, e per un ruolo nella commissione di revisione interna.

ENGLISH VERSION:

Volt Italia is proud to announce its participation in the Volt Europe General Assembly, which brings Volt members from across Europe every two years to decide together on the future of the party through voting, discussions, and resolutions.

This year’s pan-European event will be held in Prague on Oct. 8 and 9, in two days of discussions, workshops, and meetings with political figures.

Participation in these events is part of the pan-European nature of the Volt project and reflects the uniqueness of the party in the Italian context: a shared discussion with perspectives from different countries to discuss critical European debates: immigration, the Russian-Ukrainian conflict, energy policies, the future of Europe and much more.

Volt Italia will contribute to the event with party members, volunteers, local, regional and national administrators, who together with the two Volt Italia co-presidents, Eliana Canavesio and Gianluca Guerra, and Volt MEP Damian Boeselager, will try to present the Italian perspective within the European working framework.

[Volt Italia website](https://www.voltitalia.it/)