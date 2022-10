Comunicato stampa: Giornate FAI autunno 15 e 16 ottobre 2022 LINK CORRETTO PER PRENOTAZIONI

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Gruppo di Cervia

COMUNICATO STAMPA

TORNANO ANCHE A CERVIA LE GIORNATE DEL FAI D’AUTUNNO

Sono online gli oltre 700 luoghi che potrai visitare in 350 città d’Italia durante le Giornate FAI d’Aautunno, il 15 e 16 ottobre!

Verranno aperti palazzi e ville, aree archeologiche, chiese, castelli, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca, che saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei Volontari del FAI.

Non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, orti botanici, giardini storici e cortili.

A Cervia, nella giornata di Domenica 16 Ottobre, si potrà visitare la sede dell’Archivio Storico Comunale che conserva la documentazione storica della comunità cervese a partire dalla bolla di Papa Giulio II del 1511.

Inoltre si potrà visionare anche la Mappa della Città di Cervia Vecchia fatta redigere dal Canonico Senni nel 1763 oggetto di recente restauro, l’originale del Piano Regolatore di Milano Marittima disegnato da Giuseppe Palanti nel 1912.

Le visite saranno guidate dalla Dott.ssa Cristina Poni, Responsabile dell’Archivio Storico Comunale.

Non perdete questa occasione unica per conoscere la storia della comunità di Cervia attraverso i suoi documenti.

Obbligatoria la prenotazione sul sito:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/palazzo-comunale-di-cervia-43136/

Trattandosi di ambienti chiusi e di lavoro si richiede l’uso della mascherina.

La manifestazione si svolge con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cervia.

Il Delegato

Eugenio Cecchi