C.S. Lago d’Idro, Alberti (M5S): «Lo sport preferito dell’Assessore Foroni è sempre lo scaricabarile»

Lago d’Idro, Alberti (M5S): «Lo sport preferito dell’Assessore Foroni è sempre lo scaricabarile»

Dino Alberti (M5S): «Sulle numerose problematiche che da anni attanagliano il lago d’Idro, l’Assessore al territorio di Regione Lombardia, Pietro Foroni, continua a non assumersi le sue responsabilità. L’ennesima conferma arriva dalla sua risposta ad una mia interrogazione. Pur ammettendo che la qualità delle acque del lago è decisamente critica, e che Regione Lombardia cercherà di migliorare le cose – promessa questa sentita già troppe volte ma di fatto mai attuata o applicata con scarsissimi risultati – ha sottolineato che devono essere i Comuni interessati a dover richiedere il suo intervento, altrimenti si troverebbe nell’impossibilità di agire. Peccato che i territori interessati, con i loro sindaci in testa, siano propositivi e stiano chiedendo aiuto da tempo proprio alla Regione e a lui in prima persona, senza ricevere alcuna risposta o ottenendo risposte evasive.

Sul contratto di fiume esteso a tutto il bacino del Chiese, Foroni ha specificato che sia certamente utile, aggiungendo però che, testuali parole: “l’interesse e la disponibilità devono partire innanzitutto dai territori coinvolti, senza la convinta partecipazione dei quali lo strumento del Contratto di Fiume non avrebbe senso” e che “ad oggi non si rileva una tale sensibilità sul territorio, sia lombardo che trentino, anche se Regione Lombardia rimane disponibile a partecipare e aderire ad iniziative di questo genere”. Come già detto, a noi risulta che gli enti comunali interessati, sia lombardi che trentini, abbiano già fatto sentire più volte la loro voce.

Fuori da questo stucchevole rimpallo di responsabilità, Foroni dovrebbe ricordarsi di essere l’assessore competente in materia della Regione Lombardia, la stessa che comprende anche il lago d’Idro e tutte le questioni annesse come il contratto di fiume, e che non può continuare a giocare allo scaricabarile. L’ente regionale dovrebbe trattare concretamente con gli enti locali per la risoluzione definitiva dei problemi e Foroni dovrebbe prendere di petto tutta la questione, invece di continuare a scappare ogni qualvolta si presenta un problema. Questo sarebbe già un buon punto di partenza.

Questo temporeggiare senza agire non ha fatto altro che aumentare i problemi esistenti e a crearne di nuovi» così il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Dino Alberti, in merito alla risposta dell’Assessore alla sua interrogazione: “Protezione ambientale e paesaggistica del territorio bagnato dal lago d’Idro e bilanci idrici dei bacini idrogeologici delle province di Brescia e Mantova”.

Milano, 06 ottobre 2022

