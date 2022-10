APEROL TOGETHER WE CHEER, in tour dal 7 al 9 ottobre a Lecce

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 APEROL TOGETHER WE CHEERIN TOUR A LECCEDal 7 al 9 ottobre Lecce si tinge di arancione!

Tre serate imperdibili all’insegna del divertimento e della condivisione.

Lecce, 06 ottobre 2022 – Togetherness, gioia di vivere, stare insieme, divertirsi e condividere un aperitivo: sono questi gli ingredienti che hanno dato vita ad “Aperol Together We Cheer”, l’attivazione firmata Aperol che dal 7 al 9 ottobre tingerà di arancione la città di Lecce. A Lecce i locali aderenti all’iniziativa creeranno un vero e proprio distretto arancione, l’iconico colore dell’aperitivo italiano per eccellenza, per portare tanta gioia e divertimento a tutti i presenti.

Un’experience itinerante di cui i consumatori saranno i veri protagonisti, grazie alla presenza di installazioni interattive spettacolari e attività ingaggianti per vivere a 360° la magia della togetherness di Aperol.

Dall’unione tra Aperol Spritz e il brindisi – rito per eccellenza della condivisione – nasce “Aperol Together We Cheer”, il concept lanciato da Aperol per creare connessioni uniche tra i consumatori, esperienze esclusive e in cui le dinamiche digital e quelle fisiche saranno sinergiche e interconnesse. Una catena di brindisi infinita che cresce grazie al contributo degli appassionati di Aperol, dando vita a un video (visibile nella piattaforma dedicata https://togetherwecheer.it/) realizzato con tutti i contributi dei “cheers” creati dai partecipanti.

“Aperol Together We Cheer” coinvolgerà e unirà il pubblico presente a Lecce con l’unica e coinvolgente Cheer Machine in Piazza Sant’Oronzo un’ingaggiante installazione con un innovativo photobooth in cui i consumatori potranno realizzare in tempo reale il video del loro brindisi e prendere così parte alla catena di brindisi più lunga del mondo! Seguendo correttamente tutti gli steps forniti dalle hostess presenti o in alternativa sul sito dell’iniziativa, gli utenti avranno la possibilità di vincere il set di calici Aperol Spritz, oltre che essere selezionati per essere protagonisti anche sulle pagine social di Aperol Spritz.

Oltre alla Cheer Machine, il divertimento con Aperol Spritz continua con altre sorprendenti attrazioni: 2 isole Aperol Spritz con seduta circolare, in Piazzetta Santa Chiara e in Piazza Sant’Oronzo, ospiteranno live music band.

E ancora. Sempre all’insegna della musica, il segno distintivo di Aperol Together We Cheer sarà una spettacolare ruota panoramica in Parcheggio Ex Gil firmata Aperol: un’installazione pensata per sorprendere gli utenti che, una volta entrati all’interno delle cabine, potranno dare sfogo a tutte le loro doti canore dando vita a un divertente karaoke unico nel suo genere. Infine, sempre in Parcheggio Ex Gil, gli utenti potranno realizzare un video unico a 360° sotto la ruota panoramica.

«Ci fa piacere essere la seconda città scelta in Italia da Aperol Campari – dichiara l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Paolo Foresio – per questa iniziativa che tingerà di arancione per tre giorni il centro storico di Lecce, con una formula che prevede il coinvolgimento di una serie di attività commerciali e il posizionamento di diverse attrazioni. Aperol Together We Cheer completa un’estate che per Lecce è stata ricca di appuntamenti. Il mio ringraziamento va ad Aperol Campari e alle altre istituzioni che sinergicamente hanno lavorato perché Lecce potesse accogliere l’iniziativa che lascerà anche un segno tangibile sul territorio: con i responsabili dell’azienda, infatti, individueremo uno spazio da riqualificare o da dotare di attrezzature sportive».

Per accedere a tutte le attività firmate Aperol che si terranno a Lecce dal 7 al 9 ottobre, i consumatori dovranno semplicemente acquistare il proprio Aperol Spritz in uno dei 15 locali del distretto, presso un qualsiasi punto vendita della grande distribuzione o sulle piattaforme e-commerce e riceveranno così il braccialetto Aperol che permetterà di partecipare a tutte le attività in programma (presso i punti vendita ed ecommerce è valido l’acquisto sia di Aperol che di Aperol Spritz dal 10/06/2022, registrandosi al sito https://togetherwecheer.it/partecipa/evento/ si ottiene il braccialetto da ritirare in loco).

È possibile trovare tutte le informazioni utili collegandosi al sito: https://togetherwecheer.it/eventi/#/aperol-together-we-can-cheer/1352-lecce

Infine, durante Aperol Together We Cheer ci saranno delle cargo bike e uno staff dedicato per la raccolta dei bicchieri di carta utilizzati durante l’evento per poi riciclarli. Inoltre, alcune persone dedicate faranno delle interviste ai partecipanti per elaborare i comportamenti degli utenti durante l’evento in ottica di sostenibilità al fine di migliorare l’impatto sostenibile negli eventi di Aperol.

Orari

Dalle 18:30 alle 24:00 di venerdì 7/10 sarà possibile accedere a tutte le installazioni presenti e ai locali aderenti;

Dalle 12:00 alle 18:30 di sabato 8/10 e domenica 9/10 sarà possibile accedere alla ruota panoramica e dalle 18:30 alle 24:00 sarà possibile accedere oltre che alla ruota anche alle altre installazioni presenti e ai locali aderenti.

APEROL

Nato in Veneto nel 1919, Aperol non rappresenta solo l’aperitivo italiano per eccellenza, bensì un mondo fatto di valori ed esperienze. Grazie al suo colore e al gusto inconfondibili, il brand si è ormai affermato a livello internazionale come un fenomeno culturale e sociale che coinvolge le persone in una sorta di rito collettivo dove si celebra la gioia dello stare insieme.Presentato per la prima volta cento anni fa alla Fiera Internazionale di Padova, Aperol è stato creato dai fratelli Luigi e Silvio Barbieri. Creatore e protagonista indiscusso della categoria dello spritz, Aperol si è guadagnato il meritato posto nella lista della International Bartender Association (IBA) come ingrediente base dello Spritz Veneziano. Aperol Spritz, il drink per eccellenza realizzato con Aperol, è oggi conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. E per un autentico aperitivo da preparare in modo ancora più semplice e immediato, è disponibile anche Aperol Spritz già miscelato – preservando rigorosamente gusto e qualità originali – pronto da versare, a cui aggiungere solo del ghiaccio e una fettina d’arancia.

IG @aperolspritzitalia FB AperolSpritz