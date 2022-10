(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

A Teatro con 1 euro, opportunità per le studentesse e gli studenti di Unipg

Nella stagione teatrale 2022/2023 le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia e tutti coloro che usufruiscono di borse ADISU – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria avranno l’opportunità di assistere, in alcuni teatri umbri, agli spettacoli al costo di 1 euro: è frutto della collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, al fine di favorire le giovani generazioni alla visione dello spettacolo dal vivo.

Gli interessati all’opportunità offerta da “A Teatro con 1 euro”, presentando un documento di identità e il tesserino universitario o il numero di Adicod dell’ADISU, potranno ritirare il biglietto fino al giorno precedente la data della replica presso la biglietteria del Teatro Morlacchi oppure la sera stessa dello spettacolo, fino a 30 minuti prima dell’inizio, presso le biglietterie dei teatri in cui si svolge lo spettacolo.

La disponibilità degli ingressi a 1 euro vale fino ad esaurimento posti.

Si allega locandina

Programma

OTTOBRE 2022

TUORO – Teatro dell’Accademia, prosa, domenica 9 ottobre, ore 17 – “La signorina Giulia” di August Strindberg www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/la-signorina-giulia

PERUGIA – Teatro Morlacchi, prosa, martedì 11 ottobre, ore 19 – venerdì 14 ottobre, ore 20.45 – “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/ditegli-sempre-di-si-2

NOVEMBRE 2022

PERUGIA – Teatro Morlacchi, danza, sabato 12 novembre, ore 18 – “Otto” di Kinkaleri www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/11802

TERNI – Teatro Secci, danza, sabato 12 novembre, ore 20.45 – domenica 13 novembre, ore 17 – “IDEM, io contengo moltitudini” di Compagnia Abbondanza/Bertoni www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/idem

PERUGIA – Teatro Morlacchi, prosa, mercoledì 16 novembre, ore 20.45 – “Ferito a morte” di Raffaele La Capria www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/ferito-a-morte

TUORO – Teatro dell’Accademia, prosa, mercoledì 23novembre,ore 21 “La madre dei mostri” di Lorenzo Collalti www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/la-madre-dei-mostri

PERUGIA – Teatro Morlacchi, prosa, mercoledì 23 novembre, ore 20.45 – giovedì 24 novembre, ore 19.30 – venerdì 25 novembre, ore 20.45 – sabato 26 novembre, ore18 – domenica 27 novembre,ore 17 “Otello” di William Shakespeare www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/otello-2/

PERUGIA – Teatro Morlacchi, prosa, mercoledì 30 novembre, ore 20.45 – giovedì 1 dicembre, ore 19.30 – venerdì 2 dicembre, ore 20.45 -sabato 3 dicembre, ore 18domenica 4 dicembre, ore 17 “Il gabbiano” di Anton Čechov www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/il-gabbiano

giorni feriali ore 10.30>14.00 e 17.00>20.00

sabato ore 17.00>20.00

Perugia, 6 ottobre 2022