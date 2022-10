VIDEO INTERVISTA – Il punto sulla crisi energetica con Michele Marsiglia – Presidente FederPetroli Italia

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 VIDEO INTERVISTA ESCLUSIVA

5 Ottobre 2022

Le posizioni sul Price cap, il sabotaggio del gasdotto NordStream, un’Analisi sulla situazione del Caro-bollette per le famiglie ed imprese italiane, la posizione degli Stoccaggi, le proposte per il nuovo Governo.

Cosa è successo tecnicamente al gadotto NordStream? Cosa sta succedendo in Europa?

Un lunga intervista al Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, che punta il dito “I soldi per le armi all’Ucraina sono stai trovati, mentre per le bollette alle famiglie ed imprese italiane ancora no”.

Durante l’intervista si parlerà di Russia, Politica, Extra-profitti, Eni e le politiche energetiche dell’Europa

Guarda l’intervista integrale: [https://www.youtube.com/watch?v=xPN8D0qaIFk](https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/qi4yydr/zw24jn7/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj14UE44RDBxYUlGaw?_d=794&_c=ff400d1c)https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/qi4yydr/zw24jn7/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1RY3J6akpuR25RSQ?_d=794&_c=694c7373https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/qi4yydr/zw24jn7/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj04QUJTdW95cDEyaw?_d=794&_c=cdf7b1f3