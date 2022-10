Polizia di Stato — Cooperazione bilaterale Italia-Perù visita di una delegazione di 40 alti Ufficiali della Scuola di Formazione Professionale della Policia Nacional del Perù

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Nell’ambito della cooperazione bilaterale con il Perù si è svolta a Roma la visita di una delegazione di 40 alti Ufficiali della Scuola di Formazione Professionale della Policia Nacional del Perù.

L’incontro, organizzato dal Servizio relazioni internazionali dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, è stato finalizzato ad uno scambio sinergico di conoscenze e competenze sulle legislazioni nazionali in tema di corruzione, criminalità organizzata transnazionale e violenza di genere. La sessione di apertura si è svolta presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ove una qualificata delegazione interforze del Dipartimento di P.S., composta da rappresentanti del Servizio relazioni internazionali e della predetta Scuola, ha illustrato struttura, compiti e attività delle rispettive articolazioni.

La visita è poi proseguita presso le strutture delle Direzioni Centrali della Polizia Criminale e per i Servizi Antidroga, dove gli ospiti stranieri hanno potuto approfondire più in dettaglio e condividere le esperienze nel contrasto alle principalifenomenologie criminali, soprattutto quelle che interessano entrambi i Paesi.

Lo scambio ha costituito un’importante occasione di condivisione e rafforzamento della già fruttuosa cooperazione tra le rispettive forze di polizia, ed ha costituito un importante occasione di discussione delle comuni tematiche securitarie, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione.

Roma, 5 ottobre 2022