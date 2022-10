Polizia di Stato – collaborazione bilaterale Italia Paesi Bassi – Simposio “The Italian Approach”

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

“Simposio The Italian Approach”

Nell’ambito della collaborazione bilaterale con i Paesi Bassi, si è tenuto il 4 e 5 ottobre, il Simposio “The Italian Approach”, svoltosi a Rotterdam ed organizzato dalle Autorità olandesi di concerto con il Servizio relazioni internazionali dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia e d’intesa con le Direzioni centrali ed i Comandi generali competenti in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Il Congresso, fortemente voluto dalla Ministra della Sicurezza e Giustizia olandese YEṢILGÖZ-ZEGERIUS a seguito della sua visita in Italia del 13 giugno us., è stato principalmente dedicato al modello italiano in materia di lotte alle mafie.

L’evento è stato preceduto, nel pomeriggio del 4 ottobre, da una visita al porto di Rotterdam, nel corso della quale – alla presenza delle più alte autorità locali, di polizia ed appartenenti all’autorità giudiziaria olandese- sono stati approfonditi gli aspetti securitari connessi alla complessa realtà di uno dei principali porti europei, anche dal punto di vista dell’infiltrazione criminale internazionale.