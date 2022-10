(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

05/10/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817

[Ciclo di incontri sul benessere e sul contrasto della solitudine, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

Gli appuntamenti periodici dedicati ai temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione ci accompagnano lungo l’intero … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958

[Corso di formazione sull’educazione finanziaria, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958)

Ti sembra di spendere troppo? Vuoi imparare a gestire meglio le tue entrate? Ripartono i corsi gratuiti di formazione dedicati all’ABC dell’educazione finanziaria e del … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82246

[Ottobre Musicale 2022. Terenzio Zardini](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82246)

Dall’8 al 29 ottobre presso la Chiesa di S. Bernardino di Verona, l’ Associazione Musicale Fr. Terenzio Zardini propone l’evento Ottobre musicale 2022 La rassegna, giunta alla … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82246)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82421

[LI.VE Libri a Verona – Le sfide della cultura contemporanea attraverso le voci dei suoi protagonisti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82421)

L’ Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e il Master in Editoria dell’Università di Verona con il patrocinio del Comune di Verona, presenta LI.VE … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82421)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82550

[Ottobre Musicale Terenzio Zardini](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82550)

Circoscrizione 1^

E’ con gioia e orgoglio che presentiamo la tredicesima edizione dell’ ”OTTOBRE MUSICALE TERENZIO ZARDINI” presso la Chiesa di San Bernardino . L’obiettivo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82550)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82684

[Rally Due Valli 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82684)

Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre si svolge il Rally Due Valli 2022, la manifestazione organizzata dall’ Automobile Club Verona che si conferma una delle competizioni di rally più … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82684)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82692

[Ondas Do Mar](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82692)

Il CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona propone Ondas Do Mar Viaggi e viaggiatori tra realtà e fantasia un corso di formazione per … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82692)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona