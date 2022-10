Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi al Museo del Novecento di Milano. Conferenza stampa il 6 ottobre

(AGENPARL) – Roma, 05 ottobre 2022 – Rivive l’Archivio dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi al Museo del Novecento. Presentazione del lavoro di valorizzazione, progetto premiato nel 2020 dal Ministero della Cultura.

Con grande piacere, il 6 ottobre siamo lieti di invitarti alla conferenza di chiusura del progetto che si terrà al Museo del Novecento, Sala Fontana. Verrà raccontato il lavoro di valorizzazione con Cristina Baldacci, Iolanda Ratti, gli artisti dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi e i partecipanti al progetto.

Durante la serata sarà proiettato in anteprima il documentario Da soli insieme (2022) di Francesco Clerici e presentata la pubblicazione in due volumi L’archivio come opera in divenire. Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi al Museo del Novecento di Milano, edita da Electa.

Il Museo del Novecento di Milano presenta gli esiti del progetto di

valorizzazione dell’Archivio dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi, un’importante

iniziativa a carattere scientifico che nel 2020 ha ricevuto il riconoscimento del

Ministero della Cultura.

Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi è stato uno dei primi artist-run spaces di

Milano, luogo centrale della scena artistica della città tra il 1989 e il 1992,

fondato da un gruppo di tredici artisti – Mario Airò, Vincenzo Buonaguro,

Matteo Donati, Stefano Dugnani, Giuseppina Mele, Chiyoko Miura,

Liliana Moro, Andrea Rabbiosi, Bernhard Rüdiger, Antonello Ruggieri,

Adriano Trovato, Massimo Uberti, Francesco Voltolina – gravitanti attorno

all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla Casa degli Artisti di Milano.

In seguito alla donazione da parte dei membri del collettivo, il Museo del

Novecento di Milano ha acquisito i materiali d’archivio che documentano

la storia di questa importante esperienza artistica di autogestione come

alternativa al sistema delle gallerie e della critica.

La costituzione dell’Archivio dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi ha motivato

un ampio lavoro di valorizzazione, coordinato da Iolanda Ratti, conservatrice

del Museo, e da Cristina Baldacci, docente di Storia dell’arte contemporanea

presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. Con questo progetto, premiato e

finanziato nell’edizione 2020 del PAC – Piano per l’Arte Contemporanea

emanato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del

Ministero della Cultura, il Museo si propone di incentivare una cultura

archivistica del contemporaneo, costruita e mediata nel dialogo con i numerosi

attori della storia artistica e culturale, offrendo al pubblico un racconto plurale

di uno snodo tra i più complessi e vivaci della storia artistica di Milano.

Il progetto si è articolato in diverse fasi, a partire dall’inventariazione e

digitalizzazione dei materiali donati, con l’intenzione di rendere l’archivio

consultabile da ricercatori e studiosi.

Una parte rilevante del lavoro è stata dedicata a raccogliere le testimonianze

degli artisti attraverso video-interviste integrate successivamente ai materiali

d’archivio, punto di partenza per la creazione di un documentario realizzato

dal regista Francesco Clerici e di una pubblicazione edita da Electa, che

documenta in maniera esaustiva la vicenda dello Spazio.

Direzione Generale

Creatività Contemporanea

Completano il progetto un programma di workshop condotti da Mario Airò

e Antonello Ruggieri, due dei fondatori dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi, e

un ciclo di conferenze alla presenza di artisti, docenti e curatori operanti in

diverse istituzioni e città italiane, che saranno l’occasione per approfondire

alcuni temi centrali della cultura artistica degli anni Novanta e farla conoscere

anche a un pubblico di non specialisti.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Identità e potenzialità dei collettivi artistici negli anni Novanta

Museo del Novecento di Milano, piano terra

15 settembre 2022, ore 18.00

Modera: Lucilla Meloni, Accademia di Belle Arti di Roma

Intervengono: Dimitris Kozaris, Cesare Pietroiusti, Adriano Trovato, Massimo

Uberti

Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi, attivo tra il 1989 e il 1992, è stato uno dei

primi e più originali spazi autogestiti da artisti a Milano. Il gruppo che lo ha

animato, fondato da tredici artisti, alcuni dei quali allievi di Luciano Fabro

all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha prodotto mostre personali e collettive

e la propria rivista, dal titolo “tiracorrendo”, completamente autofinanziata

e autodistribuita a un circuito selezionato di artisti e addetti ai lavori. Ma

accanto allo Spazio di Via Lazzaro Palazzi, tra anni Ottanta e Novanta, Milano

e altre città italiane hanno visto nascere diversi collettivi e raggruppamenti,

che nell’insieme hanno costituito una geografia più o meno ufficiale di

esperienze e collaborazioni indipendenti, spesso, ma non solo, in risposta ai

cambiamenti del sistema dell’arte e del mercato.

Il sistema espositivo degli anni Novanta

Museo del Novecento di Milano, piano terra

22 settembre 2022, ore 18.00

Modera: Elena Volpato, GAM – Galleria d’Arte Moderna di Torino

Intervengono: Massimo Bartolini, Marco Cingolani, Liliana Moro

Gli anni Novanta sono stati un decennio di grande fermento per il sistema

artistico italiano. La critica, la stampa di settore e molte istituzioni museali

dedicano spazio, mostre e iniziative ad artisti emergenti, con l’obiettivo di

delineare i caratteri della ricerca di una nuova generazione. L’incontro vuole

approfondire i mutamenti delle politiche museali in tema di esposizioni,

acquisizioni e sostegno ai giovani artisti.

La spazialità nelle pratiche artistiche degli anni Ottanta e Novanta

Museo del Novecento di Milano, piano terra

29 settembre 2022, ore 18.00

Moderano: Silvia Bignami e Giorgio Zanchetti, Università degli Studi di Milano

Intervengono: Vincenzo Cabiati, Bernhard Rüdiger, Francesco Voltolina

Quanto ha inciso l’eredità di Lucio Fontana, di Piero Manzoni e dell’Arte

Povera sulle nuove generazioni che muovono i primi passi a cavallo tra

anni Ottanta e Novanta? Come interpretano e fanno proprio un concetto

di spazialità inteso come superamento dei confini, visivi e concettuali, tra

pratiche e discipline diverse, ma anche come luogo dell’impegno civile e

politico? Qual è per questi artisti lo “spazio” dell’arte? Tali questioni sono

centrali per comprendere la ricerca e la poetica degli artisti dello “Spazio”,

a cominciare dalla volontà di usare questo termine per descrivere il luogo

da loro aperto e autogestito, in cui produrre e presentare le proprie opere, in

totale autonomia dal sistema delle gallerie e dal mercato in una città, Milano,

che ha un’importante tradizione di ricerche centrate sulla spazialità.

Archiviare il presente

Museo del Novecento di Milano, Sala Fontana

6 ottobre 2022, ore 18.00

Moderano: Iolanda Ratti, Museo del Novecento di Milano, e Cristina Baldacci,

Università Ca’ Foscari Venezia, curatrici del progetto

Intervengono: Gianfranco Maraniello, Direttore del Museo del Novecento di

Milano; gli artisti dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi; Francesco Clerici, regista

del documentario Da soli insieme (2022); Anna Fuggi, archivista; Roberto

Marossi, fotografo; Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento di Firenze.

L’incontro sarà l’occasione per presentare gli esiti del Progetto di

Valorizzazione dell’Archivio dello Spazio di Via Lazzaro Palazzi, alla presenza

degli artisti del collettivo e di tutti i partecipanti al progetto. Durante la serata

sarà proiettato in anteprima il documentario Da soli insieme di Francesco

Clerici e sarà presentata la pubblicazione in due volumi L’archivio come

opera in divenire. Lo Spazio di Via Lazzaro Palazzi al Museo del Novecento di

Milano, edita da Electa.