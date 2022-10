Immobiliare. Fimaa-Confcommercio, “La comunicazione digitale per gli agenti immobiliari” venerdì 7.10 ORE 14.30 webinar gratuito

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Webinar Fimaa Forma

La comunicazione digitale per gli agenti immobiliari

Aspetti pratici per un’efficace rapporto con la clientela

Venerdì 7 ottobre, alle ore 14.30 su webinarjam, con il prof. Carlo Medaglia (Link Campus University) e Francesco Rossi (Confcommercio)

Roma 5 ottobre 2022 – Riprende la rassegna dei webinar Fimaa Forma 2022, dopo la pausa estiva. Il decimo appuntamento in calendario si svolgerà venerdì 7 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sulla piattaforma webinarjam, e avrà come tema “La comunicazione digitale come strumento indispensabile per dare rilevanza all’attività di agente immobiliare. Aspetti pratici per un’efficace rapporto con la clientela”.

Questi alcuni degli argomenti che il professor Carlo Maria Medaglia, docente di Digital PA del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti internazionali Link Campus University, e Francesco Rossi, della direzione area comunicazione e immagine di Confcommercio-Imprese per l’Italia, affronteranno nel corso del seminario online, con partecipazione gratuita e aperta a tutti gli operatori immobiliari interessati:

Come efficientare la comunicazione attraverso i servizi di messaggistica;

La condivisione della documentazione degli immobili;

La sottoscrizione digitale dei documenti.

Ospite di questo decimo webinar sarà Antonino Nicolosi, consigliere nazionale Fimaa.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli operatori interessati.

L’iscrizione è obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/3AgD1aII webinar Fimaa Forma, a cura del delegato alla formazione Fimaa Italia Maurizio Iori, sono volti ad aggiornare i professionisti della mediazione sulle importanti novità legislative e fiscali che riguardano il settore.