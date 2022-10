(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Il tavolo tecnico riaccende le speranze per la Reno dei Medici, Gianluca Quadrini, si dice fiducioso ma invita le istituzioni ad essere presenti e non abbandonare i lavoratori.

“Spero vivamente che i dipendenti della cartiera di Villa Santa Lucia possano al più presto tornare a lavorare con serenità e in maniera prolungata” – commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle attività Produttive Anci Lazio, che torna di nuovo sull’argomento a seguito della riunione avvenuta ieri in Prefettura tra Reno dei Medici, sigle sindacali e Regione. “L’incontro di ieri, sicuramente non ha garantito la data del rientro per i 300 dipendenti, in cassa integrazione da agosto, ma ha messo sicuramente in chiaro le opere e gli interventi realizzati sull’impianto e ha evidenziato quanto la Reno dei Medici sia un’azienda forte e performante. Per questo è dovere delle istituzioni, dei rappresentanti della politica locale essere presenti e dar voce ai lavoratori ma soprattutto dobbiamo fare in modo che presto ci sia un nuovo incontro che stabilisca un rientro a lavoro.”