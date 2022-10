HOW TO SPEND IT in A PASSION FOR FASHION dal 7 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 HOW TO SPEND IT

Body positivity, talento e singolarità: fra moda e arte, il potere di fare la differenza.

Con Devyn Garcia, Jezabelle Cormio, Zoë Buckman

Col paracadute giù dal Pilatus PC-6:la moda rende omaggio a James Bond nel suo 60° anniversario

SPECIAL GUEST: IL RACCONTO DEL RE DI FEDERICO MARCHETTI

Da Venerdì 7 ottobre in edicola con Il Sole 24 Ore

Concluse le sfilate di Milano e Parigi arriva in edicola per HOW TO SPEND IT, con Il Sole 24 Ore venerdì 7 ottobre, A PASSION FOR FASHION.

Un numero speciale che intercetta il nuovo corso della moda, fa il punto sulle tendenze della stagione, dà voce a tre donne che stanno, in modo diverso, segnando un nuovo modo di intendere la femminilità nella moda e nella creatività in generale: Devyn Garcia, Jezabelle Cormio,Zoë Buckman.

Il servizio di moda di copertina è un omaggio a James Bond.Era il 5 ottobre del 1962 quando nel Regno Unito usciva nelle sale cinematografiche il primo capitolo della serie dedicata a 007: ‘Licenza di uccidere’. Il servizio fotografico è ambientato in un campo volo che ha in dotazione, per i paracadutisti, il Pilatus PC-6 – un “mostro” di tecnologia e prestazioni da 550 cavalli in grado di decollare e atterrare in pochi metri e appartenuto al più famoso agente segreto al servizio di Sua Maestà, James Bond (è l’aereo che compare in una scena di GoldenEye).

E poichè la vita è un incrocio di rotte, se il 9 settembre scorso ha segnato la fine di un’era, quella di Her Majesty, la regina Elisabetta II, e l’insediamento di un Re, Carlo III d’Inghilterra, Federico Marchetti scrive, in esclusiva per How to Spend it, la storia della sua amicizia con Carlo d’Inghilterra: una pagina intima e personalissima.

