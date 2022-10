(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 GOVERNO, LUPI: MELONI? ANCORA NON INCONTRATA MA SENTITA MOLTO AL TELEFONO; IO AI RAPPORTI COL PARLAMENTO? NESSUNO SICURO DI NULLA…

“Oggettivamente ora siamo la quarta gamba del c.destra, la nostra lista è andata così così…” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.E’ vero che ieri ha incontrato la numero 1 di FdI? “No, non l’ho ancora incontrata ma ci siamo sentiti molte volte al telefono, con lei abbiamo da sempre buoni rapporti, abbiamo parlato di energia e gas e del tema dell’Europa”. Molti dicono che lei sarà ministro nel prossimo governo. “Nessuno è mai sicuro di niente”. Tuttavia viene indicato come ministro per i Rapporti col Parlamento. “L’ho letto. Per me però – ha concluso Lupi a Un Giorno da Pecora – è già un onore fare il deputato”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)