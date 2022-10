(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

*FI: RONZULLI, CONGRATULAZIONI A MARTUSCIELLO NUOVO CAPO DELEGAZIONE FI A

PARLAMENTO UE*

“Congratulazioni e in bocca al lupo a Fulvio Martusciello eletto

all’unanimità capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo.

Grazie alla sua esperienza e all’instancabile impegno che ha sempre

caratterizzato la sua attività, saprà certamente guidare al meglio la

rappresentanza del nostro partito in Europa nel solco dell’ottimo lavoro

svolto finora da Antonio Tajani”. Così, in una nota, la vicepresidente del

gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

