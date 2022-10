FerCargo – Invio comunicato stampa di partecipazione alla Green Logistic Expo

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 FerCargo alla Green Logistic Expo

Perché il settore ferroviario del trasporto merci rischia il suo sviluppo futuro a causa della crisi energetica

Viviamo un periodo critico per la nostra economia, in particolare per il settore della logistica, ma il caro energia rischia di mettere in ginocchio soprattutto il trasporto ferroviario delle merci.

FerCargo parteciperà ai tavoli istituzionali organizzati presso la Green Logistic Expo, sarà la sede per esternare il timore delle società del comparto che negli ultimi 15 mesi hanno visto crescere il costo dell’energia per operare sulla rete ben oltre il 500%.

Le imprese ferroviarie merci vivono esclusivamente di contratti commerciali, un extra costo complessivamente superiore a 100 milioni non può essere assorbito solo dal mercato; una drammatica crisi del settore può essere scongiurata soltanto dall’intervento delle Istituzioni chiamate a calmierare gli straordinari aumenti del costo dell’energia.

Le mutate condizioni mettono a fortissimo rischio il raggiungimento degli obiettivi del FIT for 55 e la sfida posta dalla Commissione Europea di trasportare il 30% della merce nel continente via ferrovia entro il 2030, un traguardo, quest’ultimo, richiamato anche nel documento di indirizzo strategico per la mobilità e la logistica sostenibile redatto dal MIMS a conclusione degli appuntamenti “Moveo” organizzati sul territorio nazionale.

Di questo, nonché di PNRR e molto altro, si parlerà in occasione dei seguenti appuntamenti, a cui parteciperà l’Associazione FerCargo, ospitati dalla Green Logistic Expo che si svolgerà dal 5 al 7 Ottobre a Padova:

Mercoledì 5 Ottobre FerCargo, convegno inaugurale le cui conclusioni sono affidate al Prof. Enrico Giovannini Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Venerdì 7 ottobre, Tavola Rotonda sul tema “Trasporto efficiente, intermodalità e tecnologia”

