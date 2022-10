Domenica 9 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna domenica 9 ottobre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’evento culturale dedicato ai bambini per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese.

L’edizione “FAMU 2022 – Diversi ma uguali” parlerà ai bambini di inclusione, unicità, accoglienza ed esorterà i musei a riflettere anche sul tema dell’accessibilità.

In occasione della giornata anche le sedi afferenti alla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna partecipano con diversi eventi, di seguito il programma delle iniziative per sedi:

ABBAZIA DI POMPOSA E MUSEO POMPOSIANO

“Dal suono alla Musica”

Laboratorio didattico creativo musicale per bambini da 6 a 12 anni.

Durata dalle 15 alle 16,30.

Attività gratuita.

I bambini verranno accompagnati in un percorso che toccherà la struttura e la “non struttura” musicale partendo dall’improvvisazione libera (tecnica musicoterapica), passando a semplici tecniche ritmiche utilizzando la Body percussion e arrivando all’utilizzo della voce.

In collaborazione con Associazione Culturale Neroma.

Per informazioni:

0533/719119

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SARSINA

“Culti e vita quotidiana nella Sarsina romana”

Visita guidata dedicata alle famiglie in cui si compirà un viaggio attraverso le meraviglie dell’antica Sarsina, con una particolare attenzione alla grande necropoli di Pian di Bezzo e agli splendidi mosaici delle domus romane.

I bambini e le loro famiglie andranno alla scoperta degli antichi tesori sarsinati, risolvendo enigmi e giochi a quiz durante l’intero percorso del museo.

Durata dalle 16,30 alle 18

Attività adatta a tutte le età.

CASTELLO DI TORRECHIARA

Borgo del Castello Langhirano (PR)

“Alla scoperta dei cavalieri di Torrechiara”

Percorso guidato gratuito per famiglie e bambini.

Massimo 15 partecipanti.

Iniziativa compresa nel costo del biglietto di ingresso al sito (adulti 5 €, ragazzi 18-25 anni 2 €, fino a 18 anni ingresso gratuito).

Durata dalle 10,30 alle 12

Per informazioni e prenotazioni:

MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

Attività anticipata alla sera dell’8 ottobre

“Segreti svelati”

Nella sala di Sant’Apollinare ascolteremo l’avventura di Vladi, speciale abitante del museo.

Al termine della lettura, tutti sono invitati a creare nel laboratorio una composizione musiva multimateriale.

Ingresso e attività gratuita fino al raggiungimento del numero massimo e nel rispetto delle misure anticontagio eventualmente in vigore.

Durata dalle 20,30 alle 23

MUSEO DI CASA ROMEI

Via Savonarola, 28-30 Ferrara

“GiocaGira Ferrara in Bicicletta”

Presentazione di un Gioco dell’Oca creato in omaggio a Ferrara, ai suoi tesori artistici, alla sua piacevole dimensione urbana e al mezzo di trasporto preferito dai ferraresi: la bicicletta. Il tabellone, diventato in questa versione per il museo un grande tappeto, è infatti concepito come una sovrapposizione della spirale di percorso sulla pianta della città, dove nulla è casuale. Ogni casella si riferisce a strade, piazze, monumenti e importanti manifestazioni cittadine. Lanciando i dadi si potranno quindi visitare i luoghi più rappresentativi di Ferrara. Le famiglie saranno invitate a divertirsi a scoprire insieme tanti racconti della città.

Durata dalle 11 alle 14

AREA ARCHEOLOGICA DI VELEIA

Strada provinciale, 14 – 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC), Loc. Veleia Romana

Orario di apertura dalle ore 13:30 alle ore 18:30

Distribuzione gratuita dei fumetti di Geronimo Stilton

PALAZZO MILZETTI

MUSEO NAZIONALE DELL’ETÀ NEOCLASSICA IN ROMAGNA

Via Tonducci, 15 Faenza (RA)

Orario di apertura dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Distribuzione gratuita dei fumetti di Geronimo Stilton

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FERRARA

Palazzo Costabili detto di Lodovico il Moro

Orario di apertura dalle ore 9:30 alle 17:00

Distribuzione gratuita dei fumetti di Geronimo Stilton

