cs UNCEM ospedale di Lanzo dimenticato 4 10 2022

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 OSPEDALE DI LANZO DIMENTICATO? UNCEM: STRATEGICO POTENZIARLO, EVITANDO DI DARE NUOVE STRUTTURE AI PRIVATI

“Mentre i media torinesi registrano nelle ultime ore qualche problema non banale alle strutture ospedaliere del capoluogo e della provincia, mentre vengono annunciati tagli delle ‘oss’ di alcune Asl e in particolare dell’Asl To4, registro l’indebolimento dell’ospedale di Lanzo, sempre più declassato e senza pronto soccorso e senza reparti attivi. Difficile capire le strategie di certe Asl, che a Pomaretto come a Lanzo, a Cuorgné come in altri Comuni montani e rurali sede di nosocomi, non puntano su strutture che richiederebbero molto poco per essere potenziate. E per dare servizi sanitari migliori ai cittadini. Di fatto mettono pure in un angolo le richieste dei Sindaci dei territori che su quegli ospedali oggi a mezzo servizio, puntano eccome. Strategie incomprensibili delle Asl, che andrebbero corrette. O almeno chiarite ai Sindaci con una certa urgenza. Perché il cerino loro, i Sindaci lo hanno in mano. E chiarite potenziando le strutture ospedaliere pubbliche e non certo lasciandole, prima o poi, in mano a privati che gradirebbero convertirle in cliniche in mezzo a un contesto paesaggistico unico”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

