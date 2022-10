Comunicato stampa – Guerra Ucraina, Ricci (Ali): “Mobilitazione per la pace, comuni italiani in prima linea” – 05.10.2022

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Guerra Ucraina, Ricci (Ali): “Mobilitazione per la pace, comuni italiani in prima linea”

Roma, 5 ottobre 2022 – «“Putin fermi la guerra. Zelensky sia aperto a serie proposte di pace”. Le parole di Papa Francesco ci uniscono. Ali si mobilita per la pace, vogliamo creare manifestazioni in giro per l’Italia e aderire a quelle che si faranno per la pace e per il ‘cessate il fuoco’ – spiega Matteo Ricci, Presidente nazionale Ali e Sindaco di Pesaro –. Le continue minacce nucleari e l’escalation del conflitto richiedono una grande mobilitazione da parte dell’opinione pubblica italiana e mondiale. Si deve arrivare quanto prima a un ‘cessate il fuoco’ e aprire un negoziato credibile. I Comuni italiani saranno in prima linea per la pace”, ha concluso Ricci.