COMUNICATO STAMPA

AMBIENTE – NOVELLI (M5S LAZIO): “VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA CON IL PIANO DI QUALITA’ DELL’ARIA”

Roma, 5 Ottobre – “Con l’approvazione odierna, in Consiglio Regionale, del piano di qualità dell’aria la Regione Lazio viaggia in maniera spedita verso la transizione ecologica coniugandola con lo sviluppo sostenibile del territorio”.

Lo dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Si tratta di un piano molto ambizioso- prosegue Novelli- che prevede una dotazione finanziaria di circa 3 miliardi di euro con un’incidenza notevole sulle politiche ambientali dei prossimi anni. Pensiamo, infatti, agli investimenti inerenti la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle CO2”.

“Un lavoro corposo, quindi, di cui l’Assessorato alla Transizione Ecologica, guidato da Roberta Lombardi, è stato assolutamente protagonista – prosegue il Presidente- ed a cui vanno i miei ringraziamenti per l’impegno portato avanti in sinergia con la Commissione Agricoltura e Ambiente”.

“Un risultato che ci permette, inoltre, di portare la Regione Lazio fuori dalla procedura di infrazione dell’Unione Europea dovuta propria al mancato aggiornamento del piano. Un lavoro, quindi, che consente alla nostra Regione di essere all’avanguardia, anche agli occhi dell’Europa, su tematiche così importanti e di strettissima attualità e preminente necessità”- conclude Novelli.