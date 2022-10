Benevento: Prorogate al 31 dicembre le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande

(AGENPARL) – Benevento, 5 ottobre 2022 – Prorogate al 31/12/2022 le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande.

Si rende noto che, per effetto del decreto legge n. 144 del 23/9/2022, le autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico rilasciate ai titolari di attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di consumo sul posto sono prorogate al 31/12/2022, salvo disdetta dell’interessato. La proroga è subordinata al pagamento del canone unico, la cui esenzione è cessata in data 31/3/2022.

I soggetti già in possesso di tale tipologia di autorizzazione con scadenza 30/09/2022, non sono, quindi, tenuti a presentare una nuova istanza. Si evidenzia altresì che le imprese titolari di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico non in regola con il pagamento del relativo tributo saranno soggette a procedura esecutiva. Sono comunque fatte salve ulteriori e differenti disposizioni che verranno eventualmente emanate da parte dell’ordinamento statale.