Rosato: parole Mattarella importanti, avere cura di libertà e democrazia è nostro dovere

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 “Tutti sono chiamati a garantire il futuro dell’umanità” .

Parole sagge e cariche di significato quelle del presidente Mattarella ad Assisi per i festeggiamenti in onore di San Francesco, patrono d’Italia.

Un appello al dialogo per non arrendersi alla logica della guerra, un richiamo a difendere i valori di libertà e democrazia. Averne cura è un dovere, per consegnare alle future generazioni un paese libero e solidale.

Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera Ettore Rosato