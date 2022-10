(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Pd: Rojc, mai ceduto a populismo e pagato prezzo

Senatrice replica a Calenda su scelte Pd

“Il Pd al populismo non ha mai ceduto come dimostra la fine del governo Draghi, e ne abbiamo pagato il prezzo. Le priorità che il nostro partito discuterà al suo interno sono di contenuto e di linea politica: sono in primo luogo le preoccupazioni dei cittadini per bollette, lavoro, prezzi. Sterile infilarsi nel nostro dibattito con aut aut politicisti per dare l’agenda da fuori. Dalla qualità e dal merito dell’opposizione che il Terzo polo farà alla destra in Parlamento e sui territori dipenderanno i nostri rapporti, non da appelli di posizionamento”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), replicando al leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, che lancia un appello al Partito democratico a scegliere tra il suo riformismo e il populismo di Conte.