(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

GOVERNO: RONZULLI (FI), MELONI PREMIER SAREBBE TETTO DI CRISTALLO CHE SI INFRANGE

Avere per la prima volta un presidente del consiglio donna “Sarebbe fantastico, un nuovo, forse definitivo, tetto di cristallo che si infrange. Giorgia Meloni ce l’ha fatta senza dover ricorrere alle quote rosa o chiedere aiuti, ma proponendo un progetto credibile per il paese, un progetto che ha convinto milioni di italiani. Come abbiamo sempre detto sarà certamente un ottimo presidente del consiglio e vedo che, anche nelle prime mosse dopo il risultato elettorale, si sta confermando persona capace di ascoltare”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un’intervista al Giornale.