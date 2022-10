(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Elisa Venturini

Capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale

ELISA VENTURINI: SU TRASPORTO PUBBLICO INTERVENGA LA REGIONE

La situazione di grande difficoltà nel trasporto pubblico locale non può essere una sorpresa perché da tanto tempo si stanno susseguendo problemi di varia natura che finiscono per ripercuotersi sugli utenti.

Credo che sia arrivato ormai il momento per un intervento diretto da parte della Regione: la priorità è continuare ad assicurare un servizio essenziale soprattutto a pendolari e studenti”.

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, segue da sempre la tematica del trasporto pubblico locale nei suoi vari aspetti.

“E’ sotto gli occhi di tutti che serva un intervento della Regione per far fronte ad una situazione che si trascina da tempo e che aspetta una soluzione definitiva, cosa che del resto avevo già chiesto nel mese di ottobre dello scorso anno.

Le questioni da affrontare sono tante e ben note: le condizioni del nuovo appalto ma anche la scarsità di personale per la quale abbiamo fatto diverse proposte: da una politica dei salari che renda più attrattiva questa professione, ad una maggiore elasticità nelle assunzioni fino ad una politica seria nel campo della sicurezza.

Questi temi sono tutti tasselli di una situazione che si è fatta complicata e che evidentemente ha bisogno di una unione di tutti i soggetti coinvolti, sia privati che istituzionali. Mettere attorno ad un tavolo la Regione, la Provincia, il Comune, l’azienda ed i sindacati è il solo modo per trovare tutti assieme delle soluzioni che consentano di affrontare e sciogliere il nodo del Trasporto pubblico locale nella nostra Provincia”.