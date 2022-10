(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Cultura: a Firenze Books 2022 si parla anche di sport. Libri su tennis, equitazione, calcio, atletica e non solo

Firenze, 4 ottobre 2022. Lo sport è cultura e Firenze Books 2022, che si svolgerà all’Ippodromo del Visarno, dedica ampio spazio ai libri che trattano di storie di sport, dei campioni e dei duelli iconici, ma anche dei valori universali dello sport. Alla tre giorni organizzata da Confartigianato Firenze con il patrocinio di Comune di Firenze e Città Metropolitana ci saranno ben cinque presentazioni incentrate su una pluralità di discipline: tennis, equitazione, calcio, atletica, basket e non solo.

Si parte sabato 8 ottobre ore 11:00: doppietta sul tennis con “Roger Federer è esistito davvero” di Emanuele Atturo e “Serena e Venus Williams, nel nome del padre” di Giorgia Mecca, entrambi editi da 66thand2nd; visto il luogo dove si svolge l’edizione 2022, niente di più appropriato del libro di Piero Sansetti “Uomini di cavalli” (Mondadori) alle 15:00; si passa al calcio con un decano del giornalismo come Marino Bartoletti e il suo “Il ritorno degli dèi” (Gallucci) alle 16:00. Sempre sabato alle 19:00, edito da Rai Libri, “Una vita in alto” di Sara Simeoni e Marco Franzelli. Infine, ore 12:00 di domenica 9 ottobre le sfide leggendarie tra campioni sportivi come Senna e Prost o ancora tra Michael Jordan e Kobe Bryant in “Rivali” (Einaudi) a cura di Ultimo Uomo (Elena Marinelli e Alfredo Giacobbe).

Ingresso gratuito; orari: venerdì 17:00-22:00; sabato e domenica 10:00-22:00. Il programma completo: https://firenzebooks.it/2022/09/27/programma/

Lorenzo Somigli