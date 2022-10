COMUNICATO STAMPA UILP-“Bene Legge Non Autosufficienza all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.”

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA UILP

Barbagallo: “Bene Legge Non Autosufficienza all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Arrivare in fretta all’emanazione.”

Dichiarazione di Carmelo Barbagallo – Segretario Generale Uil Pensionati:

“Apprendiamo positivamente che al prossimo Consiglio dei Ministri si metta all’ordine del giorno l’approvazione della legge delega sulla non autosufficienza per le persone over 65 anni, anche se avremmo preferito un percorso condiviso con le parti sociali.

È importante che sia emanata una Legge che aumenti in modo significativo le risorse e assicuri in ogni parte del Paese prestazioni, sostegni e servizi adeguati e uniformi, riducendo le attuali disuguaglianze.

Ma deve essere chiaro: l’accesso al sistema dei servizi per la non autosufficienza deve essere di tipo universalistico e finanziato a totale carico delle fiscalità generale.

Chiediamo pertanto al nuovo Parlamento di considerare il testo della legge delega come una delle prime priorità da affrontare in questa legislatura che si aprirà la prossima settimana.

Che il problema sia urgente non lo diciamo soltanto noi: i dati parlano chiaro, la Non autosufficienza è uno dei grandi temi del terzo millennio. Sono più di 20 anni che chiediamo l’emanazione di questa Legge di civiltà. Se non ora quando?”

Roma, 04 Ottobre 2022