Comunicato Stampa The Rome Table – Velardo: “Presente anche Italia Ortofrutta”. Tra le novità la degustazione di prodotti

Comunicato Stampa The Rome Table

martedì 4 ottobre 2022

Velardo: “Presente anche Italia Ortofrutta”

Tra le novità la degustazione di prodotti

Anche Italia Ortofrutta Unione Nazionale, presente in questi giorni alla Fruit Attraction di Madrid, aderisce con convinzione a The Rome Table 2022, il B2B internazionale dell’ortofrutta in programma a Roma giovedì 3 e venerdì 4 novembre prossimi. “Italia Ortofrutta – ha dichiarato il presidente dell’Unione, Gennaro Velardo – è lieta di rinnovare la partnership e la fiducia all’edizione 2022 di The Rome Table. L’iniziativa rappresenta infatti l’opportunità concreta per rinforzare le azioni di internazionalizzazione del comparto, ampliando la visione di crescita e sviluppo delle imprese ortofrutticole italiane”. La conoscenza di nuovi mercati, il contatto con nuovi clienti, l’espansione del business all’estero, ad un costo di massima convenienza, in un luogo di eccellenza e di grande accessibilità da ogni parte d’Italia e dall’estero sono i punti di forza che The Rome Table offre anche quest’anno ai produttori e agli esportatori italiani di ortofrutta.

All’edizione numero 5 sono attesi buyer da Indonesia, Emirati Arabi e da diversi Paesi europei, oltre a rappresentanti della distribuzione italiana, dell’horeca e dell’e-commerce.

Tra le aziende italiane iscritte fino ad oggi sono molte le conferme.

I lavori, nell’efficiente sede dell’[A.Roma Lifestyle hotel](https://www.hotel-aroma.com/it/), prenderanno avvio alle 9:30 di giovedì 3 novembre con brevi parole di benvenuto e l’inizio, nell’apposita sala attrezzata, della prima sessione d’incontri business, a cui seguiranno altre tre sessioni, una nel pomeriggio, le altre due la mattina e il pomeriggio di venerdì 4. Ogni incontro, come da tradizione, ha un tempo massimo di 20 minuti e viene programmato in anticipo, secondo un calendario concordato con i partecipanti, in modo da ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta.

Oltre agli incontri B2B, un’azienda può richiedere un proprio corner espositivo nell’area foyer, adiacente alla sala business, attiva per l’intera durata dell’evento con tutti i servizi di supporto compresa una coffee station permanente. In occasione della prossima edizione, le aziende partecipanti avranno anche l’opportunità di far degustare i propri prodotti ai buyer e a tutti i presenti. La degustazione sarà inserita nel menù offerto durante uno dei momenti conviviali (coffee break, light lunch o apericena) della prima giornata di meeting (giovedì 3 novembre). La scelta di uno dei tre momenti in cui inserire la degustazione viene concordata in anticipo con le aziende aderenti in base alla tipologia di prodotto prescelto.

Le iscrizioni delle aziende italiane a The Rome Table restano aperte fino al 12 ottobre.

[www.therometable.com](http://www.therometable.com/)