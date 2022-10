Comunicato stampa – Manzanas Val Venosta a Fruit Attraction con tutte le novità della stagione 2022/23

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Comunicato Stampa

martedì 4 ottobre 2022

Manzanas Val Venosta a Fruit Attraction

con tutte le novità della stagione 2022/23

Evoluzione e non rivoluzione, dichiara con convinzione VIP. Il rinnovamento e l’evoluzione dell’organizzazione e dell’approccio al mercato sono stati uno dei principali focus di lavoro di questa stagione, per portare avanti con rinnovate capacità la prossima campagna e gli sviluppi futuri

Martedì 4 Ottobre 2022 – Val Venosta ha portato il suo “Paradiso delle Mele” a Madrid. Lo spirito di cooperazione, la sostenibilità e l’amore per la coltura per cui VIP si distingue, hanno fatto ritorno a Fruit Attraction (Padiglione 8 Stand 8E07) dove sono state presentate tutte le novità del prossimo anno.

L’adattamento ai cambiamenti del mercato ha richiesto a VIP una revisione della propria struttura organizzativa, per affrontare al meglio le sfide all’orizzonte. In ogni caso, questa visione si basa sui valori fondamentali percepiti e definiti da VIP che si riassumono nella dichiarazione “First Class Apple Partner”.

La crescente segmentazione e complessità del mercato e l’aumento delle richieste dei clienti in termini di assistenza, informazione, consulenza e comunicazione hanno convinto VIP a fare un ulteriore passo avanti – dopo i cambiamenti già effettuati nel 2007 e nel 2017 – verso un modello organizzativo che offra soluzioni più flessibili e risposte più immediate. Con una nuova direzione commerciale affidata a Kurt Ratschiller, sono state create nuove aree di responsabilità, come la gestione delle vendite all’estero e in Italia, con l’aggiunta di due Product Manager per la gestione e lo sviluppo rispettivamente della gamma di mele Club e del Bio. Questo aumenterà il livello di specializzazione del personale di vendita, garantendo una maggiore presenza presso le sedi dei clienti e offrendo attivamente soluzioni personalizzate per la gestione della fornitura di mele.

I principali obiettivi dell’azienda per la stagione 2022/23 saranno mantenere i volumi della produzione convenzionale con le Golden Delicious presenti tutto l’anno così come, sul mercato italiano, le nuove varietà Club, e di continuare a rafforzare la posizione nel mercato biologico con le proprie mele Bio, uno dei punti di forza del Paradiso delle Mele! Nonostante la produzione sarà inferiore del 20% rispetto agli anni precedenti, i produttori venostani hanno dalla loro il vantaggio dell’altitudine, che ha mitigato i danni causati dal caldo in tutta Europa, consentendo una raccolta e una pianificazione della conservazione regolari. Il risultato è che VIP è in grado di garantire la varietà adatta per ogni stagione.

Per rimanere il principale fornitore di mele biologiche in Spagna, si garantiranno ai clienti e consumatori mele biologiche di alta qualità da un lato e un eccellente servizio dall’altro, comprese le tecniche più all’avanguardia nel processo produttivo, grazie ad un impianto di confezionamento all’avanguardia. Infine, il più grande valore aggiunto in termini di comunicazione resta il progetto “Biography”, con il quale viene fornito ai consumatori l’accesso ad una tracciabilità al 100% garantita (biography.vip.coop).

Per raggiungere i propri obbiettivi, VIP Val Venosta investirà in Spagna in diverse campagne di marketing ad alto impatto. Una delle principali iniziative continuerà ad essere la celebrazione della Giornata del Fruttivendolo a febbraio 2023. Sono inoltre previsti investimenti in campagne OOH e sui social media, nonché la presenza nei principali Mercati spagnoli la prossima primavera. Quest’ultima iniziativa proporrà una novità che sorprenderà i distributori locali e i fruttivendoli con l’attivazione di supporti e consigli specifici per i loro negozi, affinché possano a loro volta informare i consumatori sulle diverse varietà di mele e, di conseguenza, incrementare le vendite.

Informazioni su Mele Val Venosta

L’Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta, VIP, è stata fondata nel 1990 ed è composta da sette cooperative e 1.600 coltivatori che coltivano circa 5.300 ettari nella Val Venosta, situata nelle Alpi italiane.



Il particolare microclima della valle (300 giorni di sole all’anno, forti escursioni termiche tra il giorno e la notte e l’altitudine a cui vengono coltivate le mele – tra i 500 e i 1.000 metri) e il suo ambiente naturale offrono le condizioni perfette per la coltivazione di mele di alta qualità.



L’80% della produzione di VIP è ottenuta con tecniche di coltivazione integrata, che riducono al minimo l’uso di pesticidi chimici e vietano i trattamenti chimici dopo il raccolto. Un modo di coltivare che rispetta l’ambiente, la naturalità dei frutti e la salute umana. Il restante 20% della produzione è biologico. Questa linea, BIO Val Venosta, ha un raccolto medio di oltre 30.000 tonnellate e i suoi mercati principali sono Italia, Germania e Scandinavia. Nel frattempo, Mele Val Venosta raccoglie una media di 320.000 tonnellate ogni stagione e le vende in 50 mercati internazionali, tra cui l’Italia (che assorbe il 50% della produzione), la Germania, la penisola iberica, la Scandinavia, l’Europa orientale, il Nord Africa e il Medio Oriente.