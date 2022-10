(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 [Image]

Ue, Bartolo (S&D): Occorre cambiare la politica di immigrazione

L’intervento in Plenaria a Strasburgo di Pietro Bartolo, europarlamentare S&D, in occasione della giornata della memoria e dell’accoglienza e ricordando la tragedia di Lampedusa.

“9 anni sono passati da quella terribile notte.

Da allora, i pianti, le voci, lo strazio e il silenzio dei sopravvissuti mi perseguitano.

Perché io ero lì, a Lampedusa, a soccorrere i vivi e contare i morti.

Oggi rendiamo omaggio non solo alle 368 persone che hanno perso la vita di fronte alla mia isola quella notte. Inghiottite dal mare nel loro disperato tentativo di cercare una nuova vita in Europa.

Ma anche alle altre 22 mila che da allora hanno avuto la stessa terribile fine.

Questo è un anniversario che ci riguarda tutti. Possiamo fermare questo massacro solo in un modo: con un cambiamento radicale della politica di immigrazione e accoglienza. Facciamolo insieme in nome dell’uomo

Che il 3 ottobre diventi la giornata europea delle vittime del mare.”