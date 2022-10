Referendum, piattaforma digitale, vittoria Ass.Coscioni. M.Cappato (Ass.Coscioni e Eumans) “Finalmente, prossimo passo: l’estensione alle firme sulle liste elettorali e alle iniziative locali”

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 REFERENDUM: Marco Cappato (Ass.Coscioni e Eumans) “Finalmente, prossimo passo: l’estensione alle firme sulle liste elettorali e alle iniziative locali”

“Dopo due anni di nostra mobilitazione in ogni sede, finalmente è stato adottato il decreto per la sottoscrizione digitale di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare – commenta a caldo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Presidente di Eumans, il movimento di cittadini da lui fondato -. Attendiamo di leggere nel dettaglio il testo del decreto, per verificare che non vi siano trappole ed ostacoli che vanifichino nella pratica l’utilizzo del sistema. Possiamo intanto esprimere la nostra soddisfazione per un risultato storico che, sulla scia di quanto ottenuto per la raccolta firme sui referendum eutanasia e cannabis, prosegue nella direzione dell’utilizzo delle tecnologie digitali al servizio della partecipazione democratiche.

Il prossimo passo, che chiederemo al nuovo Parlamento e Governo di compiere, è quello dell’utilizzo della piattaforma anche per la raccolta delle firme per la presentazione di liste e candidati alle elezioni. E’ fondamentale poi che la piattaforma sia da subito messa a disposizione per Regioni e Comuni per la raccolta firme anche sulle iniziative popolari a livello locale. L’elevato tasso di astensionismo e la sfiducia crescente nelle istituzioni indicano l’urgenza di compiere un percorso verso un vero e proprio portale della democrazia, che metta le persone in grado di conoscere ed attivare con facilità i propri diritti politici e civili fondamentali.

APPROFONDIMENTO PER I MEDIA: Dalla condanna ONU alla piattaforma governativa: un lungo percorso a ostacoli

La piattaforma governativa per la firma dei referendum è dunque realtà, un epilogo che fa seguito a un lungo percorso iniziato grazie a una pressione politica che ha trovato una prima vera svolta nel 2019 con il [caso Staderini-De Lucia](https://www.democraziaradicale.it/2020/05/06/vittoria-storica-il-comitato-diritti-umani-dellonu-conferma-le-ragioni-del-duran-adam/), quando le Nazioni Unite hanno condannato la Repubblica italiana per violazioni del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, a causa degli ostacoli alla raccolta delle firme sugli strumenti di democrazia diretta: i ricorsi hanno imposto all’Italia di rimuovere gli “irragionevoli ostacoli” alla raccolta firme previsti da una legge del 1970

Più recentemente l’azione politica è proseguita con una serie di manifestazioni sotto il Ministro innovazione tecnologica e transizione digitale ad opera dell’Associazione Luca Coscioni e EUMANS, oltre una lettera al Ministro Colao sottoscritta da oltre 3000 cittadini a firma del co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni Marco Gentili, attivista politico malato di SLA che si è esposto in prima linea anche con sit in sotto il ministero e appelli attraverso il sintetizzatore vocale grazie al quale si esprime.

La svolta nel luglio 2021, le commissioni Affari costituzionali e Ambiente hanno approvato all’unanimità la proposta di emendamento presentato da Riccardo Magi sulla raccolta firme per i referendum in modalità digitale, tramite identità digitale (Spid) e carta d’identità elettronica (Cie). Una decisione storica che prevede una norma transitoria per cui i comitati promotori da quel momento posso raccogliere, a proprie spese, le firme per referendum e iniziative popolari con una piattaforma predisposta da ente certificatore convenzionato con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). La promessa del Ministro Colao a quel punto riguardava

l’istituzione di una piattaforma governativa, era attesa nel gennaio 2022. Anche se in ritardo, oggi è diventata realtà.