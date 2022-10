(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Referendum, Magi: “Bene Colao su firme digitali, continua battaglia in parlamento per estendere utilizzo”

“L’emanazione del decreto attuativo per la realizzazione della piattaforma su cui i cittadini potranno sottoscrivere con firma digitale i referendum e le leggi di iniziativa popolare è un’ottima notizia. Nel ringraziare il ministro Colao, confidiamo che i tempi di effettiva messa in opera dello strumento siano molto rapidi e che le funzionalità garantite coprano in modo esaustivo tutte le fasi del processo”, così il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi.

“Si tratta di un grande passo avanti nel garantire l’effettivo esercizio dei diritti politici dei cittadini, tra cui il fondamentale diritto di contribuire a promuovere l’iniziativa legislativa e quello di promuovere referendum abrogativi. In questo modo non si creano rischi per la democrazia parlamentare, al contrario si rivitalizza la democrazia rappresentativa facendo vivere realmente quel rapporto virtuoso con gli istituti di iniziativa popolare che la Costituzione ha concepito ma che è sempre stato soffocato nella concreta vita politica e istituzionale del nostro Paese. L’approvazione del mio emendamento al DL Semplificazioni 2021 ha già consentito la raccolta di firme digitali sui referendum Cannabis e Eutanasia e ha mostrato il desiderio è la necessità di partecipazione popolare che devono essere liberati. Un grande passo quindi ma solo un primo passo, perché la semplificazione digitale deve riguardare anche il processo elettorale a partire dalla raccolta firme per la presentazione delle liste elettorali. Un mio emendamento che lo avrebbe consentito già per le elezioni politiche che si sono appena tenute è stato respinto con 19 voti a favore e 19 contrari nel dicembre scorso. Mi batterò anche nella nuova legislatura per questa piccola grande conquista di democrazia”, conclude Magi.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali