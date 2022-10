Lei Richieste My Personal Amicizia to End. Why Does She Want questo?

Lettore Question:

I’m writing per conto di il mio buon amico Sab, chi è in una relazione. Siamo stati estremamente sostenendoci insieme e il nostro amicizia è molto importante per noi.

La signora sono matchmaking needs che relazione è finita. Sono davvero preoccupato per la donna obiettivi. Il mio amico è dentro loro 70s ed è incline. Vorrei liberarlo da qualsiasi futuro problema.

Come lei desiderio molto avere stati uniti lontano da vita di Sab?

-Joanna (Nj-new Jersey)

Dr. Wendy Walsh’s Solution:

Cara Joanna,

Ovviamente la loro fidanzata si sente minacciata dalla relazione insieme a lei ragazzo. Le relazioni tendono ad essere specificamente vulnerabili perché essenzialmente sono stati part-time obblighi che possono condurrà a permanenza o no.

Il mio informazione è sempre coinvolgere ragazza in un’amicizia insieme a te così lei vederti avere chiaro limiti. La prossima volta lei in realtà è in città, varietà loro due per cena. Possibilmente ricevi un altro maschio amico così sarà in grado di vederti avere alcuni altri maschi amici anche.

L’unica cosa che rende un rosso- flag salire personalmente sarebbe il fatto l’hai fatto n dimmi riguardo al tuo vero sentimenti per lei man.

Quando hai forti pensieri per lui e sono generalmente seduto sulla panchina del sottomarino, credo è davvero il onesto responsabilità scusare te stesso da relazione.

E nel caso ha emozioni per la tua famiglia, oltre platonico relazione, lui allora può essere dare questa signora inconscia segnali su quei sentimenti.

Ti suggerisco elaborare tutti sentimenti proprio qui così sei in grado di suonare bene all’interno di questo triangolo.

No guidance or psychotherapy counsel: the website non può give psicoterapia consiglio. Il sito web è destinato solo per uso da clienti in cerca di comune informazioni di interesse pertinente a dilemmi persone possono trattare come persone plus interazioni e related aree tematiche. Content semplicemente non è destinato a cambiare o servire come sostituzione per professionista consulenza o servizio. Contenuti osservazioni e punti di vista davvero non dovrebbe essere frainteso come specifico consulenza informazioni.

