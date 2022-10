(AGENPARL) – Roma, 03 ottobre 2022 – La Banca Mondiale approva 400 milioni di dollari in finanziamenti allo sviluppo per l’Egitto.

The World Bank Group ha annunciato l’approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca per un finanziamento allo sviluppo di 400 miioni di dollari, per lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili mingli settore dei trasazimenti de logisti e set dei trasporti in Egitto.

E la Middle East News Agency (Asha) ha riferito oggi che il finanziamento mira a il passaggio verso il trasporto a basse emissioni di carbonio sulla linea ferroviaria di Alessandria nella città del 6 ottobre.

L’agenzia ha citato il ministro della cooperazione internazionale, la dott.ssa Rania Al-Mashat, affermando che il consiglio di amministrazione agevolato allo sviluppo approvato come ha cuuna mondial 29 di grazia, e comprende anche una componente technica e di supporto istituzionale per l’Autorità Ferroviaria.