In sostituzione della precedente* cs/ TONNO IN SCATOLA, UN SETTORE STRATEGICO MESSO IN CRISI DA RINCARI INSOSTENIBILI E INFLAZIONE. IL PRESIDENTE: “SIAMO IN ALLARME DA MESI, SERVE UN’AZIONE CONCRETA DEL GOVERNO”

​quello del tonno in scatola è tra i comparti più virtuosi e strategici dell’industria alimentare italiana, tanto da fare del nostro Paese il mercato di riferimento mondiale per la qualità delle conserve ittiche.

​La produzione nazionale di tonno in scatola nel 2021 si è attestata su 83.861 tonnellate (+4,35% sul 2020), superando addirittura l’eccezionalità di un anno come quello del 2020, che lo ha visto piazzarsi tra gli alimenti preferiti dagli italiani in lockdown. Con un consumo pro capite di 2.67 kg annui, per un totale di 158.589 tonnellate di tonno in scatola consumate dagli italiani nel 2021 (Dati Ancit su basi Istat), nel nostro Paese il 2021 ha registrato un valore di mercato di circa 1.380 milioni di euro. I costi dell’attività produttiva hanno raggiunto, però, livelli intollerabili, lo scenario per il futuro è allarmistico e l’inflazione rischia di mettere in ginocchio le aziende.

​Pur non risultando un settore altamente energivoro, il settore conserviero ittico sta soffrendo oltremodo i rialzi continui della bolletta energetica (aumenti superiori al 60% solo negli ultimi mesi e quasi triplicati, circa +301%, nell’ultimo anno). Questa crescita si riverbera a cascata su tutte le materie prime utilizzate dal comparto a partire dal pesce (il costo del tonno è aumentato con picchi di oltre il 30% nell’ultimo anno) fino all’olio ed ai materiali di imballaggio (packaging) che negli ultimi dodici mesi sono cresciuti oltre il 50% e sui pack (lattine, vasetti in vetro, carta che sono prodotte da filiere energivore).

“Le nostre sono filiere di approvvigionamento lunghe e i costi che influenzeranno almeno tutto il primo semestre del 2023 non lasciano grandi margini di ottimismo – afferma Simone Legnani, presidente ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare). Auspichiamo che la distribuzione riconosca oggettivamente l’adeguamento dei prezzi e che le Autorità di Governo e la classe politica intervengano con dei sostegni atti a favorire la liquidità delle nostre aziende, il superamento dell’attuale crisi energetica e gli investimenti perché sono il nostro plus”.

In allegato il comunicato stampa e [qui il link alla gallery fotografica](https://www.dropbox.com/sh/8ifhab7tfhjixhk/AAAz7AKoMHdIvh3pAPP2dUdEa?dl=0)

