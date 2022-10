(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Il sondaggio “Qualitá della vita”, promosso dal Sindacato Itamil Esercito fa luce sulle condizioni dei militari, il 79% boccia la rappresentanza militare, il 48% boccia l’assicurazione sanitaria, il 90% ritiene opportuno una riforma della Giustizia Militare, tra le priorità dei militari “valorizzazione economica, interventi sulla previdenza e valorizzazione professionale”, il 97% rinnoverá la tessera al Sindacato.

Roma 3/10/2022, Il Sindacato Itamil Esercito ha diffuso attraverso il proprio portale www.itamil.org i primi risultati del sondaggio flash (in corso) sulla percezione della qualitá della vita e le aspettative dei militari (tesserati al sindacato), circa il 60% dei propri iscritti ha partecipato al sondaggio (ultimo aggiornamento domenica 2 ottobre 2022 alle ore 22:18). I risultati del sondaggio indicano nel primo test (si potevano scegliere tre opzioni), la valorizzazione economica dei militari al 62%, interventi sulla previdenza al 58%, valorizzazione professionale al 34%, specificitá al 29%, trasferimenti al 26%, il 90% ritiene opportuno una riforma della giustizia militare, nel capitolo trasparenza il 54% indica che non esistono differenze di trattamento sugli straordinari trá le varie categorie, il 69% indica che non esistono disparitá di trattamento nelle missioni sul territorio nazionale trá le categorie, il 36% ritiene “sufficienti” le condizioni d’igiene delle caserme dove prestano servizio, buone le condizioni d’igiene delle mense e la qualitá dei pasti, bocciata l’assicurazione sanitaria dal 48% dei tesserati del Sindacato Itamil, il 79% non si considera tutelati dalla rappresentanza militare “Cocer, Coir, Cobar” e il 97% ha espresso la sua intenzione di rinnovare la tessera al Sindacato. Altre informazioni che abbiamo raccolto dal sondaggio in materia di missioni operative fuori area, strade sicure, condizioni vita all’interno delle caserme (alloggi, mense, igiene, straordinari, missioni) sono in fase di approfondimento, per eventuali segnalazioni alle autorità preposte.