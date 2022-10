FerMerci: al via la nuova iniziativa “FerMerci in Terminal” il 6 ottobre a Padova

(AGENPARL) – Roma, 3 ottobre 2022 – Se ne parlerà a Padova il 6 ottobre alla GREEN LOGISTICS EXPO.

Si chiama “Fermerci in Terminal” la nuova iniziativa che si svolgerà il 6 ottobre durante la fiera GREEN LOGISTICS EXPO di Padova da FerMerci, Associazione che rappresenta i principali operatori del trasporto ferroviario delle merci in Italia. L’iniziativa prevede vari incontri nei terminal sul territorio nazionale, con la partecipazione dei principali stakeholder, per cogliere da vicino possibili soluzioni alle criticità rilevate. Al termine dei confronti sarà realizzata la Carta dell’ultimo miglio ferroviario, un documento utile alla risoluzione delle criticità rilevate.

I relatori confermati per questo primo appuntamento sono:

Clemente Carta – Presidente – Associazione FerMerci

Christian Colaneri – Direttore Commerciale – Rete Ferroviaria Italiana

Enrico Pujia – Direttore Generale – Infrastrutture e Trasporto Ferroviario del MIMS

Francesca Cesarale – Direzione generale – Politiche integrate di mobilità sostenibile, logistica e intermodalità del MIMS

Sivia Poli – Amministratore Delegato – Lugo Terminal Spa – Socio UIRR

Oliviero Giannotti – Segretario Generale – Assoporti

Ivano Russo – Amministratore Unico – RAM, Trasporti, Infrastrutture e Logistica

“Le imprese aderenti alla nostra associazione – dichiara il Presidente Clemente Carta – ritengono importante un confronto periodico sulle tematiche di interesse del settore ferroviario merci, ed in particolare con il progetto “FerMerci In Terminal” discutere delle criticità presenti nell’ultimo miglio ferroviario, per questo è necessario un focus specifico sull’attività dei Terminal”.

La famiglia di FerMerci, inoltre, si è allargata recentemente con l’adesione di ulteriori 10 imprese che operano nei diversi settori della logistica ferroviaria, quali Alstom, Athena, Bcube, Centro Formazione Ferroviaria, Fer Consulting, Interporto Padova, Kombiverkehr, Rail Academy, SerForm, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

Infine, all’evento inaugurale di Padova sarà presentato anche il Position Paper dell’Associazione, risultato del confronto con gli stakeholder avvenuto nell’evento di presentazione di FerMerci, utile strumento per tutte le forze politiche interessate a sostenere il settore e per il futuro Governo.

L’Associazione Fermerci rappresenta gli operatori nel trasporto ferroviario delle merci in Italia. La compongono: Alstom, Athena, Bcube, Centro Formazione Ferroviaria, GTS Rail, Fer Consulting, Ferrotramviaria, ForFer, Hupac, Inrail, Interporto Padova, Kombiverkehr, Logtainer, Logyca UMF, Lugo Terminal, Medlog Italia, Medway Italia, Mercitalia Logistics, Rail Academy, Rail Cargo Carrier Italy, Rail Traction Company, SerForm, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Wascosa AG Italian Branch