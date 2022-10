(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Energia: Squeri (FI), anche in emergenza serve strategia

“Qualsiasi sarà la cifra che il prossimo governo deciderà, doverosamente, di destinare agli interventi per ridurre il peso delle bollette su imprese e famiglie, è indispensabile che venga stanziato un ammontare almeno equivalente di risorse per sostituire il gas con le energie rinnovabili disponibili. Non possiamo permettere che l’emergenza distolga l’attenzione dall’obiettivo finale, che è quello di costruire una seria politica energetica”. Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri. “Il governo Conte ha fatto del populismo una strategia, facendo perdere al Paese anni preziosi per riqualificare le fonti energetiche nella direzione delle rinnovabili. Un ritardo grave che oggi ingrandisce il problema. Abbiamo perciò il dovere di procedere su binari paralleli: da un lato gli interventi per tamponare l’emergenza, dall’altro un percorso che ci porti, in futuro, a non trovarci più nella stessa situazione”, conclude.