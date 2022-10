(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Comunicato stampa

Dichiarazione di San Marino: il CNAPPC la sottoscrive

Appello ai Governi ad adottarla per garantire una architettura sostenibile e inclusiva

San Marino, 3 ottobre 2022. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha sottoscritto la “Dichiarazione di San Marino” approvata nella Repubblica del Titano dal Comitato sullo Sviluppo Urbano, l’Edilizia Abitativa e la Gestione del Territorio della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Francesco Miceli, Presidente del CNAPPC, intervenuto per la firma, ha affermato che la Dichiarazione d’intenti è “una chiamata ad una forte azione di responsabilità rivolta ad architetti, urbanisti ed esperti a realizzare buone pratiche per garantire infrastrutture, edifici e città sostenibili, sicure, salubri, socialmente inclusive, limitando l’uso di energia. Tutto ciò nel rispetto dell’ identità, dei luoghi e soprattutto dell’ambiente, principio cardine della Dichiarazione”.

“Significativo è poi l’appello rivolto ai Governi ad adottare la Dichiarazione, una sorta di manifesto della sostenibilità per la progettazione di tutti gli edifici e a questo proposito ci impegniamo a sottoporla al prossimo Governo italiano affinché la faccia propria e rafforzi gli impegni da noi oggi sottoscritti”