Congresso Nazionale di Confintesa Sanità

Roma, 2 ottobre 2022

Domenico Amato confermato Segretario Generale di

Confintesa Sanità

Nella giornata del 01/10/2022, presso l'Hotel Addaura di Palermo, si è svolto il

secondo Congresso della Federazione Nazionale di Confintesa Sanità.

Funzione Pubblica

– Funzioni

Erano presenti oltre al segretario uscente Dr. Domenico Amato e al Segretario

Confederale Confintesa Sicilia Dr. Antonio Russo anche il Segretario Generale

Confintesa Dr. Francesco Prudenzano, il Presidente di Confintesa Dr.

Massimo Visconti, il Presidente Emerito di Confintesa Dr. Taddeo Albanese, il

Segretario Generale di Confintesa Funzione Pubblica Dr.ssa Claudia Ratti, i

Segretari delle sedi Confintesa di Trapani e Messina Giuseppe Monaco e

Salvatore Mercadante.

CONFINTESA

Si è svolto un ampio dibattito sulla relazione del Segretario uscente che ha visto

Conoscenza

molti delegati, giunti a Palermo da tutta Italia, dibattere le problematiche del

CONFINTESA

comparto di Sanità a con particolare riferimento alle differenze contrattuali tra

gli operatori della sanità pubblica e privata.

CONFINTESA UGS

Medici

Una particolare attenzione è stata data alle continue aggressioni cui sono

sottoposti gli operatori del settore ed in particolare alle violenze sul personale

femminile.

Servizi

Il dottor Domenico Amato, che è stato riconfermato Segretario Generale della

Gente mari e

categoria, ha ringraziato tutti i delegati per la fiducia confermando l'impegno

profuso da tutta la squadra della segreteria nazionale per la tutela di tutti i

lavoratori della sanità.

CONFINTESA

Metalmeccanici

CONFINTESA

Ufficio Stampa Trasporto Aereo

CONFINTESA

Trasporti

Potete seguirci anche sui nostri canali social:

Igiene

Instagram: https://www.instagram.com/confintesa_nazionale/ – Facebook: https://www.facebook.com/confintesaitalia – Twitter:

Ambientale

https://twitter.com/ConfintesaTweet- Youtube: https://www.youtube.com/c/ConfintesaSocial

CONFINTESA

Sicurezza Privata

CONFINTESA

