(AGENPARL) – Roma, 03 ott 2022 – Caro energia e dossier economici al centro della giornata del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, presso il suo ufficio a Montecitorio. Anche oggi la difesa dell’interesse nazionale italiano, in un contesto internazionale sempre più complesso, è stata la stella polare del lavoro e dei contatti dalla leader di FdI e dei suoi collaboratori.

E in riferimento ai principali vertici in programma nelle prossime settimane, tra i quali spicca il Consiglio Ue del 20 e 21 ottobre, da via della Scrofa ricordano che non c’è alcuna volontà di creare fratture tra l’attuale governo e quello che verrà ma spiegano anche che i documenti che arriveranno a Bruxelles saranno il frutto del lavoro e degli approfondimenti dell’Esecutivo ora in carica.

Sul fronte FdI, intanto, Giorgia Meloni riunirà mercoledì 5 ottobre alle ore 10.30 l’Esecutivo nazionale. All’ordine del giorno: “Scenari e determinazioni alla luce del risultato delle ultime elezioni politiche”.

Infine Meloni sta seguendo il caso di Alessia Piperno e su twitter ha espresso vicinanza alla famiglia: “Seguiamo con apprensione le notizie che riguardano Alessia Piperno e rivolgiamo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.