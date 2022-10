CAMCOM PNO – Congiuntura industriale Alto Piemonte

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 &$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

&RPXQLFDWR 6WDPSD

,1'$*,1(,1'8675,$ 0$1,)$7785,(5$

QHO VHFRQGR WULPHVWUH DQFRUD SRVLWLYL JOL LQGLFDWRUL GL SURGX]LRQH

IDWWXUDWR H RUGLQDWLYL SHU WXWWL L WHUULWRUL GHO TXDGUDQWH

PHQR GLQDPLFR SHUz LO WUHQG JHQHUDOH

9HUFHOOL RWWREUH

² 1HO WULPHVWUH DSULOHJLXJQR OD SURGX]LRQH

LQGXVWULDOH KD GRYXWR FRQIURQWDUVL FRQ LO ULDO]R GHL FRVWL HQHUJHWLFL H FRQ OH

GLIILFROWj GL DSSURYYLJLRQDPHQWR HOHPHQWL DFXLWL GDO FRQIOLWWR UXVVRXFUDLQR, GDWL

VXOOD SURGX]LRQH LQGXVWULDOH UHVWDQR FRPXQTXH SRVLWLYL QHOOH TXDWWUR SURYLQFH

GHOO·$OWR 3LHPRQWH FKH VL FROORFDQR FRQ OD VROD HFFH]LRQH GL 1RYDUD DO GL VRSUD

GHOOD PHGLD UHJLRQDOH SLHPRQWHVH DWWHVWDWD DO ULVSHWWR DO FRUULVSRQGHQWH

WULPHVWUH VHSSXUH FRQ GLIIHUHQ]H WHUULWRULDOL H VHWWRULDOL

%LHOOD

FRQ XQ GDWR GHO VXO IURQWH GHOOD SURGX]LRQH VHJQD LO PLJOLRUH

ULVXOWDWR D OLYHOOR SLHPRQWHVH H FUHVFH GHO LQ WHUPLQL GL IDWWXUDWR JUD]LH DOOD

PLJOLRUH WHQXWD UHJLVWUDWD GDO FRPSDUWR WHVVLOH

/D SURYLQFLD GHO

9HUEDQR &XVLR 2VVROD

UHJLVWUD LO QHOOD SURGX]LRQH

LQGXVWULDOH FRQ XQD FUHVFLWD GHO IDWWXUDWR GHO

9HUFHOOL

VL DWWHVWD DO VXO IURQWH GHOOD SURGX]LRQH LQGXVWULDOH UHJLVWUDQGR XQ

DXPHQWR GHO IDWWXUDWR GHO PHQWUH LQ TXHVWR WULPHVWUH

1RYDUD

UHJLVWUD XQD

OLHYH FUHVFLWD GHOOD SURGX]LRQH FRQ XQ GDWR GHO FKH OD UHOHJD DOO·XOWLPR

SRVWR GHOOD JUDGXDWRULD UHJLRQDOH FRQ XQ IDWWXUDWR LQ DXPHQWR GHO

/·LQGDJLQH GHO VHFRQGR WULPHVWUH KD YLVWR FRPSOHVVLYDPHQWH FRLQYROWH QHO

TXDGUDQWH LPSUHVH SHU XQ WRWDOH GL ROWUH DGGHWWL H XQ IDWWXUDWR

VXSHULRUH DL PLOLDUGL GL HXUR

ª, GDWL GHO VHFRQGR WULPHVWUH VHSSXUH DQFRUD LQ SRVLWLYR ULVHQWRQR GHO

SUROXQJDUVL GHOOD IDVH GL LQFHUWH]]D GRYXWD DO FRQIOLWWR LQ 8FUDLQD F

RPPHQWD

)DELR 5DYDQHOOL

SUHVLGHQWH GHOOD &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR

3LHPRQWH

, WLPRUL GHOOH LPSUHVH VXOOD SHUVLVWHQ]D GHL IDWWRUL FKH IUHQDQR O

DWWLYLWj

SURGXWWLYD VRQR WDQJLELOL FRQ SUHVVLRQH LQIOD]LRQLVWLFD H FRVWL GHOO·HQHUJLD DUULYDWL D

OLYHOOL LQVRVWHQLELOL 8QR VFHQDULR FKH ULVFKLD GL EORFFDUH OD FUHVFLWD H GL UHQGHUH TXDVL

SL FRQYHQLHQWH SHU GLYHUVH UHDOWj LPSUHQGLWRULDOL VRVSHQGHUH OD SURSULD DWWLYLWj

DQ]LFKp PDQWHQHUH L UHJLPL SURGXWWLYL 2FFRUUH GXQTXH DJLUH LQ WHPSL UDSLGL H VX

SL IURQWL ILVVDQGR LQ SULPLV XQ WHWWR HXURSHR DO SUH]]R GHO JDV H ULGXFHQGR OD

GLSHQGHQ]D HQHUJHWLFD GD DOWUL 3DHVL«



&RPXQLFDWR 6WDPSD

&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

)2&86 %,(//$

1HO VHFRQGR WULPHVWUH GHO LO VLVWHPD PDQLIDWWXULHUR ELHOOHVH UHJLVWUD XQ

ULOHYDQWH DXPHQWR JOREDOH GHOOD SURGX]LRQH LQGXVWULDOH JUD]LH DO FRQWULEXWR

GHL FRPSDUWL GHOOD WHVVLWXUD H ILODWXUD

1HO SHULRGR DSULOHJLXJQR

OD YDULD]LRQH GHOOD

SURGX]LRQH LQGXVWULDOH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO·DQQR SUHFHGHQWH

q VWDWD SDUL DO



ULVXOWDWR

DO GL VRSUD GHOOD PHGLD UHJLRQDOH DWWHVWDWD DO

%LHOOD UHJLVWUD SHU LO VHFRQGR WULPHVWUH FRQVHFXWLYR LO GDWR PLJOLRUH WUD OH SURYLQFH

GHO 3LHPRQWH

/D WHVVLWXUD SUHVHQWD LO GDWR SL SHUIRUPDQWH

VHJXLWD GDOOD

ILODWXUD







H GDO

ILQLVVDJJLR

,O VROR FRPSDUWR LQ FDOR QHO VHWWRUH WHVVLOH q

TXHOOR GHOO

H DOWUH LQGXVWULH WHVVLOL







3L PRGHUDWL JOL LQFUHPHQWL PHVVL D VHJQR GDOOH DOWUH LQGXVWULH PDQLIDWWXULHUH H

GDOOD PHFFDQLFD



ULVSHWWLYDPHQWH H



3HU TXDQWR ULJXDUGD OH

FRPPHVVH D OLYHOOR JHQHUDOH ULVXOWDQR LQ DXPHQWR VLD JOL RUGLQDWLYL SURYHQLHQWL

DO PHUFDWR LQWHUQR



VLD LQ PLVXUD SL VLJQLILFDWLYD TXHOOL GH

O PHUFDWR

HVWHUR





6XO IURQWH GHOOD GRPDQGD HVLVWRQR IRUWL GLIIHUHQ]H WUD L FRPSDUWL

FRQ OH DOWUH LQGXVWULH PDQLIDWWXULHUH H OD PHFFDQLFD FKH UHJLVWUDQR SURVSHWWLYH QRQ

EULOODQWL VXO PHUFDWR LQWHUQR GRYH LQYHFH OD WHVVLWXUD FRQWLQXD D SURVSHWWDUH DPSL

PDUJLQL GL FUHVFLWD DOPHQR VXO EUHYH SHULRGR FKH ULVXOWDQR DQFRUD VXSHULRUL VXO

IURQWH HVWHUR

%HQH DQFKH LO

IDWWXUDWR

LQ DXPHQWR TXHOOR

WRWDOH







H LQ PLVXUD DQDORJD

TXHOOR HVWHUR





)2&86 129$5$

1HO VHFRQGR WULPHVWUH GHO LO VLVWHPD PDQLIDWWXULHUR QRYDUHVH UHJLVWUD

XQ GDWR GHOOD SURGX]LRQH LQGXVWULDOH OLHYHPHQWH SRVLWLYR HVWHVR D WXWWL L

VHWWRUL FRQ XQ LQFUHPHQWR PDJJLRUH VROR SHU LO FRPSDUWR UXELQHWWHULD H

YDOYRODPH

1HO SHULRGR DSULOHJLXJQR

OD YDULD]LRQH GHOOD

SURGX]LRQH LQGXVWULDOH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO·DQQR SUHFHGHQWH

q VWDWD SDUL DO



ULVXOWDWR

DO GL VRWWR GHOOD PHGLD UHJLRQDOH DWWHVWDWD DO

'DOO·DQDOLVL SHU VHWWRUH GL DWWLYLWj HFRQRPLFD HPHUJH FRPH LO TXDGUR VLD FRPXQH

D WXWWL L VHWWRUL GDOOD VRVWDQ]LDOH VWD]LRQDULHWj GHOOH DOWUH LQGXVWULH PDQLIDWWXULHUH







H GHOOD FKLPLFD

JRPPD SODVWLFD

VL SDVVD LQIDWWL DOOD GHEROH FUHVFLWD

GHOO·

DOLPHQWDUH H

GHOOD PHWDOPHFFDQLF

D

QHO FXL DPELWR OD

UXELQHWWHULD H YDOYRODPH VHJQD

LO GDWR SL FRQIRUWDQWH





,O WHVVLOH

DEELJOLDPHQWR UHJLVWUD XQ DXPHQWR GHOOD SURGX]LRQH SDUL DO

,O GDWR JOREDOH GHJOL RUGLQDWLYL LQWHUQL HVSULPH SUHYLVLRQL SRFR LQFRUDJJLDQWL FRQ

XQ DXPHQWR SDUL DO PHQWUH OD GRPDQGD HVWHUD VHJQD LO XQ DXPHQWR

&RPXQLFDWR 6WDPSD

&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

SLXWWRVWR ORQWDQR GDL YDORUL DELWXDOL GL XQ WHUULWRULR FRQ IRUWH YRFD]LRQH DOO·H[SRUW

/H GLIIHUHQ]H WUD L VHWWRUL VRQR LQ DOFXQL FDVL PDUFDWH FRQ OH VROH DWWLYLWj GHOOD

PHWDOPHFFDQLFD D UHJLVWUDUH GDWL SRVLWLYL SHU HQWUDPEH L PHUFDWL

,Q OLHYH FUHVFLWD LO

IDWWXUDWR FRPSOHVVLYR







H TXHOOR HVWHUR





)2&86 9(5%$12 &86,2 2662/$

1HO VHFRQGR WULPHVWUH GHO LO VLVWHPD PDQLIDWWXULHUR GHO 9HUEDQR&XVLR

2VVROD UHJLVWUD XQ GDWR JOREDOH SRVLWLYR GHOOD SURGX]LRQH LQGXVWULDOH

FRQVROLGDWR GDOOD GHFLVD FUHVFLWD GHO FRPSDUWR WHVVLOHDEELJOLDPHQWR

1HO SHULRGR DSULOHJLXJQR

OD YDULD]LRQH GHOOD

SURGX]LRQH LQGXVWULDOH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO·DQQR SUHFHGHQWH

q VWDWD SDUL DO



ULVXOWDWR

VXSHULRUH DOOD PHGLD UHJLRQDOH DWWHVWDWD DO

,O GDWR JHQHUDOH q GHWHUPLQDWR GDOOD EXRQD

SHUIRUPDQFH

GHO WHVVLOHDEELJOLDPHQWR





H VHSSXUH LQ PLVXUD PLQRUH

GDOO

D PHWDOPHFFDQLFD



QHO FXL

DPELWR LO FRPSDUWR LQGXVWULD GHL PHWDOOL VL IHUPD DO 0HQR EULOODQWH LO

ULVXOWDWR GHOOH DOWUH

LQGXVWULH PDQLIDWWXULHUH



H GHOOD FKLPLFD

,Q FUHVFLWD VHSSXUH FRQ GDWL SLXWWRVWR FRQWHQXWL JOL RUGLQDWLYL LQWHUQL









PHQWUH UHJLVWUDQR XQD SUHRFFXSDQWH EDWWXWD GL DUUHVWR TXHOOL HVWHUL







3HU TXDQWR ULJXDUGD LO

IDWWXUDWR

FUHVFH TXHOOR

FRPSOHVVLYR







H LQ PLVXUD

PLQRUH

TXHOOR HVWHUR







)2&86 9(5&(//,

1HO SULPR WULPHVWUH GHO LO VLVWHPD PDQLIDWWXULHUR GHOOD SURYLQFLD GL

9HUFHOOL UHJLVWUD XQ GDWR JOREDOH GHOOD SURGX]LRQH LQGXVWULDOH LQ DXPHQWR

FRQ WXWWL L VHWWRUL LQ SRVLWLYR VHEEHQH FRQ GLIIHUHQ]H DQFKH PDUFDWH

1HO SHULRGR DSULOHJLXJQR

OD YDULD]LRQH GHOOD

SURGX]LRQH LQGXVWULDOH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO·DQQR SUHFHGHQWH

q VWDWD SDUL DO



ULVXOWDWR

DO GL VRSUD GHOOD PHGLD UHJLRQDOH DWWHVWDWD DO

,O VHWWRUH D PRVWUDUH OD FUHVFLWD SL GLQDPLFD q TXHOOR GHOOD FKLPLFD









VHJXLWR GDOOD PHWDOPHFFDQLFD FKH UHJLVWUD LO H QHO FXL DPELWR LO FRPSDUWR

UXELQHWWHULH H YDOYRODPH KD PRVWUDWR PDJJLRUH

VODQFLR





3RFR DO GL VRSUD

GHO GDWR PHGLR O·

DXPHQWR GHOOD SURGX]LRQH SHU OH DOWUH LQGXVWULH PHQWUH

VL DWWHVWDQR D OLYHOOL SL EDVVL O·

DOLPHQWDUH H LO WHVVLO

HDEELJOLDPHQWR



*OL RUGLQDWLYL FUHVFRQR LQ PLVXUD SRFR LQFRUDJJLDQWH VLD GDO PHUFDWR

LQWHUQR







FKH GDL PHUFDWL HVWHUL







$QFKH VX TXHVWR IURQWH VRQR SHUz

PDUFDWH OH GLIIHUHQ]H WUD FRPSDUWL

,Q FUHVFLWD LO

IDWWXUDWR WRWDOH





H LQ PLVXUD OLHYHPHQWH VXSHULRUH TXHOOR

HVWHUR





&RPXQLFDWR 6WDPSD

&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

%,(//$

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU VHWWRUH ,, WULP ² %LHOOD

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU FODVVH GL DGGHWWL ,, WULP ² %LHOOD

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

)LODWXUD

7HVVLWXUD

)LQLVVDJJLR

$OWUH LQG WHVVLOL

0HFFDQLFD

$OWUH LQG PDQLIDWWXULHUH

7RWDOH

6HWWRUH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

DGGHWWL

DGGHWWL

DGGHWWL

DGGHWWL H SL

7RWDOH

&ODVVH GL DGGHWWL

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

&RPXQLFDWR 6WDPSD

&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

129$5$

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU VHWWRUH ,, WULP ² 1RYDUD

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU FODVVH GL DGGHWWL ²,, WULP ² 1RYDUD

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

$OLPHQWDUH

7HVVLOHDEELJOLDPHQWRFDO]DWXUH

&KLPLFDJRPPDSODVWLFD

0HWDOPHFFDQLFD

5XELQHWWHULH H YDOYRODPH

$OWUH LQG PDQLIDWWXULHUH

7RWDOH

6HWWRUH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

DGGHWWL

DGGHWWL

DGGHWWL

DGGHWWL H SL

7RWDOH

&ODVVH GL DGGHWWL

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

&RPXQLFDWR 6WDPSD

&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

9(5%$12 &86,2 2662/$

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU VHWWRUH ²,, WULP ² 9&2

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU FODVVH GL DGGHWWL ²,, WULP ² 9&2

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

7HVVLOHDEELJOLDPHQWR

&KLPLFD

0HWDOPHFFDQLFD

,QGXVWULD GHL PHWDOOL

$OWUH LQG PDQLIDWWXULHUH

7RWDOH

6HWWRUH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

DGGHWWL



DGGHWWL



DGGHWWL



DGGHWWL H SL



7RWDOH

&ODVVH GL DGGHWWL

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

&RPXQLFDWR 6WDPSD

&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(

6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD

WHO ²

FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW

9(5&(//,

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU VHWWRUH ,, WULP ² 9HUFHOOL

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH H GHJOL RUGLQL SHU FODVVH GL DGGHWWL ,, WULP ² 9HUFHOOL

)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH²,QGDJLQH FRQJLXQWXUDOH WULPHVWUDOH

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

$OLPHQWDUH

7HVVLOHDEELJOLDPHQWR

&KLPLFD

0HWDOPHFFDQLFD

5XELQHWWHULH H YDOYRODPH



$OWUH LQG PDQLIDWWXULHUH

7RWDOH

6HWWRUH

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

GD PHUFDWR LQWHUQRGD PHUFDWR HVWHUR

DGGHWWL



DGGHWWL



DGGHWWL



DGGHWWL H SL



7RWDOH

&ODVVH GL DGGHWWL

$QGDPHQWR GHOOD SURGX]LRQH

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH

DQQR SUHFHGHQWH

YDU

$QGDPHQWR GHJOL RUGLQL

ULVSHWWR DOOR VWHVVR WULPHVWUH GHOO

DQQR SUHFHGHQWH

YDU