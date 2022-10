Birra Peroni aderisce a Parks – Liberi e Uguali / una partnership per valorizzare le diversità e l’inclusione – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 BIRRA PERONI ADERISCE A PARKS – LIBERI E UGUALI

In linea con #ShineAsYouAre, il manifesto DE&I dell’azienda, nasce oggi una nuova connessione per valorizzare la diversità legata all’orientamento sessuale

e all’identità di genere

Roma, 3 ottobre 2022 – Birra Peroni aderisce a Parks – Liberi e Uguali sposando completamente i principi e i valori che animano da sempre l’associazione e che sono al centro dell’agenda strategica dell’azienda birraria, focalizzata sulle persone e sul loro benessere. Grazie alla partnership, Birra Peroni avrà infatti un ulteriore alleato nella realizzazione delle sue politiche di valorizzazione delle diversità, racchiuse in #ShineAsYouAre, il manifesto con cui l’azienda si è impegnata nella costruzione di una cultura inclusiva, che riconosca l’importanza fondamentale di essere sé stessi nella ricerca del successo professionale e personale. Una piattaforma, nata grazie al contributo diretto dei dipendenti che hanno partecipato alla sua definizione, finalizzata alla crescita non solo economica ma anche sociale e culturale all’interno delle comunità in cui opera l’azienda.

“Siamo davvero orgogliosi di entrare a far parte di Parks – Liberi e Uguali” – dichiara Gianluca Di Gioia, Direttore Risorse Umane di Birra Peroni – “In linea con il nostro purpose di “Creare connessioni di valore” siamo sicuri che questa collaborazione ci permetterà di fare la differenza nello strutturare programmi legati alla DE&I e nello specifico nell’area dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Il nostro obiettivo è creare uno spazio per questi temi, con un approccio aperto e di ascolto facendo leva sull’esperienza e le competenze dell’associazione e del suo importante network. Sicuramente ci vorrà del tempo per avere un’evoluzione in questa direzione, ma siamo pronti a fare le scelte necessarie per costruire una cultura sempre più inclusiva, dentro e fuori l’azienda”

La partnership con Parks – Liberi e Uguali è solo l’ultimo di una serie di impegni che Birra Peroni sta portando avanti nell’area DE&I. L’azienda, ad esempio, promuove percorsi formativi per i suoi Manager con l’obiettivo di aiutarli a prendere coscienza degli unconscious bias, ovvero i pregiudizi inconsapevoli, fornendo loro gli strumenti necessari per superarli così da creare team sempre più inclusivi. Di recente, inoltre, ha visto la luce il primo Employee Resource Group in Birra Peroni, un gruppo di giovani dipendenti che si propone di supportare la crescita professionale delle donne in azienda. Un’iniziativa quest’ultima che rafforza la linea di azione di Birra Peroni a favore dell’empowerment femminile e che rientra nella strategia complessiva di raggiungimento del 50% di donne nei leadership team entro il 2030.

Birra Peroni nata nel 1846 e simbolo del made in Italy a livello globale, è oggi parte del gruppo multinazionale Asahi Holdings, presente in 5 continenti e 90 mercati. Presente in Italia con più di 750 dipendenti, tre stabilimenti produttivi – Roma, Bari e Padova – e una Malteria, la Saplo di Pomezia, ha una produzione annuale che supera i 6 milioni di ettolitri, dei quali oltre 2 milioni vengono esportati. Birra Peroni è impegnata nella definizione di standard di eccellenza per una crescita sostenibile, il consumo responsabile di alcol, un uso consapevole delle materie prime e il rispetto delle comunità nelle quali opera. Come parte del Gruppo Asahi, Birra Peroni aderisce ai Sustainable Development Goals sanciti dall’Onu con il programma Legacy 2030 che, impegna tutte le aziende del gruppo al raggiungimento di obiettivi sfidanti in termini di carbon neutrality, sustainable sourcing, inclusion & diversity e consumo responsabile.

Fanno parte della famiglia: PERONI, PERONI NASTRO AZZURRO, PERONI NASTRO 0.0, TOURTEL, ASAHI SUPER DRY, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI SENZA GLUTINE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA PILSEN, RAFFO, WUHRER, KOZEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S.

