(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Torino, 3 ottobre 2022

++ACCREDITO STAMPA VISITA AD ALBA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VENERDÌ POMERIGGIO 7 OTTOBRE

Sono previsti in particolare due momenti: alle 15.30 al Teatro Sociale di Alba e a seguire, intorno alle 16.30, al Cortile della Maddalena.

La visita del Presidente Mattarella ad Alba è in programma in occasione del Centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio, del Bicentenario della nascita del Deputato e Ministro Michele Coppino e della giornata inaugurale della 92a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

