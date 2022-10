(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

ROMA: MARROCCO (FI), GUALTIERI SINONIMO DI RAGGI, NULLA CAMBIATO DA DISASTRO GRILLINO

“I bluff in politica vengono sempre scoperti. L’ultimo in ordine di tempo quello del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che a parole ha promesso la riduzione delle tasse, poi nei fatti le aumenta. Tari docet. Insomma, la sinistra trova sempre un modo per mettere le mani nelle tasche dei cittadini, senza che i servizi migliorino o aumentino. Basta girare la città per accorgersi che la raccolta rifiuti nei cassonetti è al palo, così come la differenziata. Gualtieri è sinonimo di Raggi. Nulla è cambiato dal disastro grillino. Sono due facce della stessa medaglia: la cattiva amministrazione”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

