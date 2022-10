Turismo: anche per ottobre è boom di prenotazioni

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Voli e alloggi costano molto meno rispetto ai mesi estivi e le località sono meno affollate.

BOOM DI PRENOTAZIONI PER HALLOWEEN: IN GIORDANIA, ALLE CANARIE E A CUBA, PASSANDO PER AMSTERDAM E BAYAHIBE (SANTO DOMINGO), MA ANCHE IN MOLTISSIME LOCALITÀ ITALIANE

Ad andare per la maggiore ad ottobre sono anche i weekend benessere ad Abano e i fine settimana in Costiera Amalfitana: a metterlo in evidenza è il tour operator Vamonos-Vacanze.it

«Ad andare in vacanza a settembre sono stati in molti, un boom che si sta ripetendo anche ad ottobre con i weekend benessere e con il ponte di Halloween» osserva Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator specializzato in vacanze di gruppo e per single.

È una scelta sempre più ricorrente tra gli italiani: a partire è chi non è partito prima, ma anche e soprattutto chi la vacanza già l’ha fatta ma non vuole perdere l’occasione di un bis a metà prezzo. E sì, perché i voli e gli alloggi costano molto meno rispetto ai mesi centrali estivi e nel contempo le località sono meno affollate.

Sul portale Vamonos-Vacanze.it a far registrare il tutto esaurito sono la settimana sul Mar Rosso a Sharm El Sheikh (dal 2 al 9 ottobre) ed in Madagascar (dal 4 al 12 ottobre), mentre rimane ancora qualche opzione per la crociera MSC in Grecia, Mykonos e Croazia (dal 9 al 16 ottobre), per il ponte di Halloween a Capo Verde (dal 26 ottobre al 2 novembre) e per quello a Dubai ed Abu Dhabi (dal 27 ottobre al 1 novembre).

Ad andare per la maggiore anche i weekend, come il fine settimana benessere ad Abano (dal 21 al 23 ottobre), il ponte di Halloween a Lisbona e quello in Costiera Amalfitana (entrambi dal 29 ottobre al 1 novembre).

Le opzioni "Vamonos" per la festa delle streghe e delle zucche sono ancora tante: dal ponte di Halloween in Tour della Giordania a Fuerteventura nelle Canarie, dal Lago di Garda a Varadero (Cuba), passando per Amsterdam o Bayahibe (Santo Domingo). Info: www.vamonos-vacanze.it

A trainare le vendite è anche la «post-vacation blues», già conosciuta come sindrome da rientro, un disturbo con cui la maggior parte degli italiani hanno a che fare al ritorno dalle ferie, ed il fenomeno del «revenge tourism», la ricerca di una rivincita dopo le restrizioni del Covid-19. A metterlo in evidenza è sempre Vamonos-Vacanze.it, in base ad un sondaggio realizzato questo mese dal tour operator romano su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni.

Dal sondaggio risulta che il 52% degli italiani si ritrovano ad affrontare lo stress da rientro dalle vacanze, una risposta psico-fisiologica al ritorno alla propria quotidianità, fatta di responsabilità, impegni e doveri, che si sostituisce a ritmi, luoghi ed attività gratificanti dei periodi di vacanza.

«Ritornare alla routine quotidiana, agli impegni familiari, al lavoro o allo studio e via dicendo si accompagna spesso ad ansie e stress a causa appunto del cambio di abitudini e del ripresentarsi di impegni e scadenze da rispettare» sottolinea Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

Il disagio si manifesta come malessere psicologico e fisico e colpisce soprattutto coloro che tornano al lavoro a ritmi frenetici, dopo un lungo periodo di stop. E così ci si sfoga anche sul cibo: secondo il sondaggio da Vamonos-Vacanze.it tra il 26 ed il 27 di questo mese, il 32% è ingrassato proprio al rientro dalle vacanze estive.