30 settembre 2022 Comunicato stampa

30/09/2022

Sentenza Di Flaviano, Fina: “Combattere sempre fascismo e intolleranza”

“La sentenza di condanna per Lorenzo Di Flaviano per un’aggressione di matrice fascista, squadrista e omofoba è una buona notizia. Oggi al momento della sua emissione ero al Palazzo di Giustizia di Pescara per portare la vicinanza del Partito Democratico abruzzese all’Arci e naturalmente alla persona che ne è stata vittima”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

“Non si abbassi la guardia, nemmeno per un istante, il fascismo, l’omofobia, l’intolleranza in generale – prosegue Fina – vanno combattuti con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, da quelli civili e culturali fino a quelli giudiziari. La salute e la vitalità del nostro tessuto democratico si misurano anche dalla capacità di reagirvi, senza indugio”.